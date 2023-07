FE | Londra: miglior tempo per Evans, ma in pole partirà Cassidy

A pochi passi dalle rive del Tamigi, è andata in scena la prima qualifica dell’ultimo fine settimana di azione in pista della stagione per la Formula E, dove ben quattro piloti sono ancora in lotta per l’ambito titolo mondiale. Una giornata intensa, con la pressione alle stelle, perché la posta in gioco per tutti è estremamente alta.

La finale si è rivelata un duello tutto in salsa neozelandese tra Mitch Evans, il quale ha poi conquistato la pole, e Nick Cassidy, con quest’ultimo battuto per soli ventisei millesimi. Il pilota della Jaguar è riuscito a imporsi dopo aver battuto in sequenza nei quarti e in semifinale rivali temibili come Stoffel Vandoorne e Jake Dennis, conquistando così anche i tre punti addizionale che hanno ridotto il suo distacco dall’inglese dell’Andretti a 41 punti, un distacco comunque considerevole.

Tuttavia, ad ereditare la prima posizione sulla griglia di partenza sarà Nick Cassidy, perché Mitch Evans dovrà scontare una penalità di cinque posizioni per l’incidente causato nella tappa di Roma due settimane fa. Per il portacolori dell’Envision si tratterà di un’occasione importante per tentare di provare a recuperare qualche punto per la classifica mondiale, dove al momento si trova a 24 punti dal leader.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

Non è mancato lo spettacolo nemmeno nelle semifinali, dove Mitch Evans è riuscito a battere il grande favorito al titolo, Jake Dennis, con quest’ultimo che prenderà comunque il via dalla prima fila, con la concreta possibilità di aumentare le proprie chance di vincere il campionato nel caso riuscisse a completare una buona corsa. Nell’altro duello si sono affrontati i due portacolori dell’Envision, in un confronto tutto fatto in casa: a mettere la parola fine alla sfida è stato, tuttavia, lo stesso Sebastien Buemi, autore di un lungo nella zona più lento del tracciato che lo ha definitivamente escluso dalla lotta per la finale.

Ciò che ha sorpreso è che, a differenza di altri appuntamenti, i distacchi nei quarti di finale sono stati piuttosto ampi, a dimostrazione delle sfide proposte da questo tracciato, dove anche un piccolo errore può pesare in maniera importante sul cronometro. Ad esempio, nel primo duello tra Mitch Evans e Stoffel Vandoorne, il neozelandese è riuscito a battere il belga con ben sei decimi di vantaggio, mentre nelle altre sfide il gap si è attestato tra i due decimi e mezzo e i quattro decimi.

Nel secondo quarto, Dennis ha imposto il proprio dominio battendo la prima McLaren, quella di René Rast, il quale prenderà comunque il via dalla terza posizione sfruttando la penalità assegnata a Evans, con una bella opportunità di conquistare punti utili per la classifica dei team. Vi è tuttavia da tenere a mente che, per questo appuntamento, l’energia a disposizione di durante la gara è stata ridotta sensibilmente, per cui sarà fondamentale il lavoro svolto dal Powertrain e dal pilota per gestire la carica, aspetto in cui l’unità Nissan montata sulla monoposto spesso non ha eccelso.

Negli ultimi due quarti di finale, Sebastien Buemi ha battuto Dan Ticktum, comunque autore di una buona prova con una NIO che in diverse occasioni ha dimostrato di poter sorprendere in qualifica, mentre Nick Cassidy, altro pretendente al titolo, ha battuto Pascal Wehrlein con la Porsche.

Jake Dennis, Andretti Autosport Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

La prima manche ha visto chiudere in testa il grande favorito per la corsa al titolo, Jake Dennis, il quale ha concluso il gruppo A con 30 millesimi di vantaggio sull’altro rivale per il campionato, Mitch Evans. A trovare l’eliminazione sono invece stati Sam Bird, staccato di meno di un decimo dall’ultima posizione valida per il superamento del taglio, Edoardo Mortara con la Maserati e Jean Eric-Vergne con la DS, il quale ha accusato un ritardo di oltre tre decimi dal suo compagno di squadra, Stoffel Vandoorne, con quest’ultimo invece capace di sopravanzare alla fase successiva delle qualifiche.

A questi tre si sono aggiunti André Lotterer, il quale dovrebbe essere al suo ultimo weekend con Andretti prima di concentrarsi completamente sul campionato Endurance, Antonio Felix Da Costa, Sergio Sette Camara con la NIO e Robin Frijns.

Nel gruppo B, invece, la grande esclusione è quella del pilota di casa Jake Hughes, giunto solamente nono nella sua manche, il che lo costringerà a prendere il via della top ten sullo schieramento di partenza. Performance negativa anche per Max Gunther, anch’egli escluso nei primi minuti della sessione come il suo compagno di casacca con l’altra Tipo Folgore.

Giornata difficile anche per Nissan e Mahindra, con entrambi i piloti che sono stati eliminati subito nella prima fase delle qualifiche: le vetture della squadra indiana, infatti, occuperanno le ultime due file, dove faranno loro malgrado compagnia proprio a Sergio Sette Camara con la NIO e Robin Frijns con la ABT.