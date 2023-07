FE | Londra II: Cassidy batte Evans per 10 millesimi e va in pole

Dopo la vittoria del mondiale da parte di Jake Dennis nella giornata di sabato, il campionato di Formula E si avvia al suo ultimo appuntamento stagionale con ancora un titolo mondiale da assegnare, quello riservato ai team, con Envision, Porsche e Jaguar pronti a darsi battaglia nella tappa conclusiva di Londra.

Così come nella giornata di ieri, anche oggi la finale è stata una ripetizione del duello Evans-Cassidy, i quali si erano già dati battaglia nel primo appuntamento del weekend. Ma se ieri era stato il neozelandese della Jaguar ad avere la meglio, seppur poi penalizzato per una sanzione rimediata a Roma, oggi è stato il connazionale della Envision ad avere la meglio per soli dieci millesimi. Sarà quindi Cassidy a prendere il via dell'ultima gara del campionato dalla pole position.

Una delle sfide più interessanti è stata quella tra Nick Cassidy e Jake Dennis nella prima semifinale, con i due che erano giunti a Londra come coloro da cui ci si aspettava che mettessero in mostra la lotta più combattuta per la conquista del titolo. A spuntarla è stato il neozelandese della Envision, capace di fare la differenza nell’ultimo intertempo dopo che i parziali nei primi due settori erano assolutamente in linea: alla fine il gap tra i due ha sfiorato quasi i due decimi, con l’inglese che si dovrà così accontentare della seconda fila.

Jake Dennis, Andretti Autosport Photo by: Kutal Mete Tekin

Molto più semplice da interpretare la seconda semifinale, dove Mitch Evans ha battuto Norman Nato con la Nissan per circa mezzo secondo, recuperando poco più di un decimo e mezzo in ognuno dei tre settori.

Il primo quarto di finale si è chiuso con un distacco di soli 18 millesimi tra Buemi, che poteva vantare di un vantaggio di circa un decimo e mezzo fino alla parte conclusiva del tracciato, e Jake Dennis, con il britannico che ha poi avuto la meglio. Più ampio il gap nel secondo quarto di finale tra Same Bird, staccato di quasi tre decimi da Nick Cassidy, il quale si è così guadagnato l’accesso alla semifinale.

Il terzo quarto di finale è stato probabilmente il più sorprendete di giornata, tra Norman Nato con la Nissan e Nico Mueller, autore per ora di un ottimo weekend sul giro secco. Ad avere la meglio, tuttavia, è stato il pilota francese, il quale ha battuto il rivale della ABT Cupra per circa due decimi e mezzo. Simile anche il gap tra Mitch Evans, il quale ha l’obiettivo di ripetere la vittoria di ieri, e Stoffel Vandoorne, con il portacolori DS battuto nell’ultimo quarto.

Nel gruppo A non si sono viste grandi sorprese, con tutti i big della stagione passati al turno successivo. Infatti Dan Ticktum, ieri capace di accedere ai duelli, oggi è stato escluso per meno di un decimo e mezzo, seguito a poco più di cinque centesimi dalla DS di Jean-Eric Vergne, eliminato nei gruppi come al sabato. L’unica nota sorprendete è l’eliminazione di René Rast, il quale nel primo appuntamento del weekend in realtà era stato in grado di raggiungere i duelli, mentre oggi non è andato oltre il settimo posto nel gruppo A.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Destino simile anche per l’altra McLaren, quella di Jakes Hughes, il quale non si è trovato a suo agio con la pista britannica per tutto il fine settimana, dovendo così scattare dalla penultima fila. Fuori nel gruppo A anche Sette Camara, Lucas di Grassi e Robin Frijns, con il pilota della ABT cupra che prenderà il via dal fondo dello schieramento. Infatti, l’olandese dovrà anche scontare una penalità di tre posizioni rimediata in gara 1.

Se nella prima manche i risultati sono in linea con le aspettative, il gruppo B ha riservato ben più di qualche sorpresa, con la doppia eliminazione delle due Porsche di Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa, il quale ieri aveva raggiunto il secondo posto prima della penalità di tre minuti per un’infrazione tecnica. Il tedesco è stato escluso per circa mezzo decimo da Stoffel Vandoorne, mentre il portoghese prenderà il via dalla penultima fila accanto a Hughes.

Fuori nel gruppo B anche le due Maserati di Edoardo Mortara e Maximilian Gunther, rispettivamente in sesta e ottava fila. A loro si aggiungono André Lotterer con la seconda Andretti, Sacha Fenestraz con la Nissa e Roberto Mehri con la Mahindra, staccato di oltre quattro decimi da Da Costa.