FE | Grazie alla pole Vergne centra un nuovo record

Nel caldo soffocante del venerdì pomeriggio, i piloti hanno avuto l'opportunità di esplorare il circuito a piedi. Si tratta di un esercizio fondamentale su qualsiasi pista, soprattutto su un nuovo tracciato, che consente di visualizzare ciò che si è percepito in precedenza al simulatore.

I primi minuti di prova, attraverso uno shakedown, hanno permesso ai piloti di confermare il tipo di circuito con cui avevano a che fare. Vergne si è subito trovato a suo agio, ottenendo il terzo tempo nella prima sessione di libere e il primo nella seconda del sabato mattina a bordo della sua DS E-TENSE FE23.

Poco più tardi, in mattinata, la tendenza è stata confermata: entrambe le vetture DS Penske si sono qualificate per i quarti di finale e Vergne ha centrato la pole position davanti alla Nissan di Oliver Rowland.

"Ovviamente è fantastico essere in pole qui oggi", ha detto il polesitter. "Le qualifiche non sono state facili, la pista è molto scivolosa e bisogna stare molto attenti a non commettere errori. È stato difficile, ma sono molto contento. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara".

La strategia giusta per ottenere punti

Alla partenza, la pole position di Vergne e l'ottavo posto in griglia del suo compagno di squadra Stoffel Vandoorne rappresentavano un buon punto di partenza.

Nel suo layout pensato per la Formula E, il circuito di Shanghai offre poche opportunità per ricaricare la batteria, ma è anche quello in cui i piloti hanno meno energia "regolamentare" da spendere. Questo cocktail rende la gara complessa, dove la strategia energetica si scontra con la prestazione pura e dove solo i piloti più esperti, con l'aiuto dei loro ingegneri, possono fare la differenza.

Ma in poco più di tre chilometri e 12 curve per ogni giro, possono succedere molte cose. Inoltre, su questo tipo di circuito, il momento in cui si attiva l'Attack Mode è fondamentale. Rimanere in testa alla gara evitando un consumo eccessivo di carburante è un piano che può dare i suoi frutti.

Trofeo della pole, Jean-Eric Vergne, DS Penske Foto di: DPPI

La gara è stata piuttosto combattuta, con i primi 12 piloti in meno di cinque secondi l'uno dall'altro. Ci sono molti cambi di posizione nel gruppo di testa e la larghezza della pista ha fatto sì che a volte quattro o cinque auto si fossero trovate una accanto all'altra in prossimità di una curva.

Superata la metà della gara, ogni pilota aveva ancora il 53-54% della batteria. Sugli schermi degli ingegneri era chiaro che tutto sarebbe accaduto negli ultimi sette giri.

Gli ultimi giri sono stati liberatori, ma non hanno permesso al poleman di giornata, ancora una volta vittima di diversi contatti e con un'ala anteriore gravemente danneggiata, di esprimersi pienamente. Vergne ha infine tagliato il traguardo in settima posizione, mentre Vandoorne si è classificato 11°.

Domenica la pista sarà di nuovo aperta per i 22 piloti di Formula E, anche se grazie all'azione in pista del sabato hanno già avuto modo di conoscere la pista. Nel frattempo, i team avranno lavorato sulla strategia energetica da adottare, alla luce dei dati raccolti nella prima gara.