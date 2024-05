DS Penske è pronta per una nuova sfida in Formula E

Nuova pista, nuove ambizioni. Soprattutto perché a DS Penske piace andare in posti dove nessuno ha mai guidato una Formula E. Di solito, i circuiti che non hanno mai visto una monoposto elettrica, dove il successo del weekend dipende dalla preparazione - e quindi dall'esperienza - funzionano bene per Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne.

Primi classificati lo scorso anno nella gara in India e e ottimi leader nelle prime gare di questo tipo nella stagione attuale, Vergne e Vandoorne detengono anche un terzo dei titoli assegnati dall'inizio della serie. Arrivano quindi in Cina con forti e legittime ambizioni. Ambizioni forti e anche bei ricordi in Cina, dove il motorsport sta guadagnando notorietà.

Infatti, l'ultima volta che la Formula E vi ha corso - nel 2019 sull'effimero circuito di Sanya - è stato Vergne a vincere. Era marzo, ed era la prima vittoria della stagione per l'allora campione in carica; la sua monoposto, preparata da DS Performance, il reparto competizioni di DS Automobiles, aveva sorpreso la concorrenza con un ritmo e un'efficienza superiori alla media.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

La gestione dell'energia sarà ancora una volta fondamentale

Il circuito di Shanghai, lungo 3,05 km e con 12 curve, rappresenta una sfida per le monoposto elettriche. Trattandosi di una pista permanente, non richiede gli stessi calcoli di consumo energetico di un tracciato cittadino. La partenza è particolarmente interessante, con le prime curve che si chiudono su sé stesse per poi dare spazio a un breve rettilineo che termina con un tornante. Il resto del tracciato è piuttosto veloce, con alcune curve lunghe, mentre il giro si conclude con una chicane prima del rettilineo dei box.

"Dall'inizio della stagione, abbiamo visto che il nostro lavoro al simulatore ha avuto un impatto positivo sulla pista", dice Vergne. "Siamo spesso ben piazzati sia in prova che in qualifica, dove nelle ultime gare siamo stati regolarmente sopra i quarti di finale. Non sappiamo ancora nulla del livello di ciascun pilota sulla pista di Shanghai, ma spero che i piani che abbiamo elaborato ci consentano di lottare in testa".

Il team DS Penske arriva a Shanghai dopo aver festeggiato il suo 50° podio (su 115 partenze) a Berlino solo due settimane fa. Se a questo si aggiungono le vittorie (16) e i titoli (quattro, tra cui due titoli costruttori), vale la pena di sottolineare che si tratta della squadra con il maggior numero di riconoscimenti in Formula E.

Queste cifre aumenteranno nelle due gare di Shanghai? Lo scopriremo sabato sera, dopo la conclusione della prima corsa.