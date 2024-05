FE | Vergne si prende la prima pole a Shanghai, segue Rowland

Vergne ha fatto la differenza con un ottimo primo settore sul Circuito Internazionale di Shanghai, dove la Formula E ha fatto il proprio debutto correndo sullo stesso tracciato usato dalla Formula 1 per il Gran Premio di Cina, nonostante abbia usato una configurazione più corta.

Nonostante abbia perso un po' di tempo rispetto a Rowland della Nissan negli ultimi due settori, l'1:13.322s di Vergne, il tempo più veloce di tutte le qualifiche, è stato sufficiente per la conquistare la sua seconda pole stagionale dopo quella di Diriyah all'inizio del campionato.

Scatterà terzo Mitch Evans con la Jaguar, il quale ha perso un posto in finale per soli 0,001s contro Rowland. Al suo fianco ci sarà Pascal Wehrlein con la Porsche, a cui un piccolo nell'ultimo settore è costata l'eliminazione nella seocnda semifinale contro Vergne, nonostante il tedesco fino a quel momento fosse in vantaggio di circa un decimo.

Wehrlein aveva superato il turno accededo alle semifinali dopo aver fatto registrare il tempo più veloce nei quarti di finale con un 1:13.449s, tempo che si era rivelato sufficiente per battere di 34 millesimi Jake Hughes della McLaren.

Il compagno di squadra di Wehrlein, Antonio Felix da Costa, ha mancato il passaggio del turno nei quarti per soli 6 millesimi nei confronti di Vergne, a dimostrazione di quanto siano stati ridotti i distacchi finali: tuttavia, in realtà, il francese della DS poteva inizialmente contare su un vantaggio di oltre due decimi, in gran parte sfrumato nel settore finale dopo uno sovrasterzo alla curva 8.

Oliver Rowland, Team Nissan Formula E, Nissan e-4ORCE 04 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Rowland ha battuto Norman Nato per 68 millesimi, mentre Evans è avanzato a spese della seconda DS Penske di Stoffel Vandoorne con un margine di quasi tre decimi, con il belga che partirà ottavo.

L'attuale leader del campionato Nick Cassidy ha perso un posto nei duelli per soli 0,009s, dato che meno di tre decimi hanno coperto tutti gli 11 piloti del gruppo di partenza delle qualifiche. Non hanno superato il turno nemmeno Sebastien Buemi di Envision, Maximillian Guenther con la Maserati MSG, Lucas di Grassi sulla Abt e Dan Ticktum con la ERT.

Anche la seconda Maserati MSG di Jehan Daruvala non è riuscita a progredire in classifica, venendo eliminata ai turni: il pilota indiano ha sfiorato la collisione con Cassidy all'uscita della curva 9 durante un giro lanciato, mentre Sacha Fenestraz con l'altra Nissan non è riuscito ad andare oltre l'ultima fila, in una situazione sostanzialmente all'opposto di quella del compagno di squadra.

Nel primo gruppo, Vandoorne aveva fatto segnare il tempo più veloce, 1:14.242s, venedo affiancato da Rowland, Nato ed Evans nei duelli. Invece, Hughes è stato marginalmente più veloce nel secondo gruppo con un 1:14.140s, seguito da Vergne, da Costa e Wehrlein, con Robin Frijns staccato dal tedesco della Porsche di soli 90 millesimi, ma primo degli eliminati. Tra gli esclusi del gruppo B figurano anche il campione in carica Jake Dennis (Andretti), Nyck de Vries (Mahindra) e Nico Muller con la Abt Cupra, che torna sulla sua vettura dopo aver saltato la tappa di Berlino a causa della concomitanza con la 6h di Spa.

Sergio Sette Camara, Sam Bird (al suo rientro dopo il recupero dalla frattura della mano) e la seconda Mahindra di Edoardo Mortara completano la classifica.

Risultati delle qualifiche dell'E-Prix di Shanghai