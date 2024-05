FE | Shanghai 2: pole di Hughes, Vandoorne battuto per 1 millesimo

Il britannico si è ritrovato con un decimo di svantaggio su Vandoorne dopo il primo settore sul circuito di Shanghai, dove la Formula E utilizza un layout ridotto rispetto a quello sfruttato dalla Formula 1.

Tuttavia, Hughes ha ribaltato il deficit recuperando quasi mezzo decimo nel settore centrale, prima di recuperare ulteriormente sul belga, abbastanza per far sì che i due fossero separati dal più piccolo margine di sempre in una sfida per la pole position.

Hughes ha così centrato la sua seconda pole position dopo quella conquistata a Misano verso metà aprile.

Dopo aver ottenuto i suoi primi punti della stagione nella gara inaugurale di Shanghai di sabato, Nyck de Vries è arrivato per la prima volta ai duelli di domenica, a dimostrazione della sua competitività durante questo weekend, ma è stato battuto in semifinale. Il pilota della Mahindra ha concluso con un distacco di circa due da Vandoorne, mentre Hughes ha avuto la meglio su Antonio Felix da Costa della Porsche, passando poi alla finale.

L'attuale leader del campionato Nick Cassidy non è riuscito ad andare oltre la fase dei quarti di finale, con Vandoorne che ha ribaltato un piccolo svantaggio iniziale nell'ultimo settore, battendo il pilota della Jaguar per soli sei millesimi.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Vincitrice del primo E-Prix di Shanghai disputatosi sabato, la seconda Jaguar di Mitch Evans si è piazzata a poco più di un decimo da da Costa, mentre Oliver Rowland si dovrà accontetare del quarto posto, con l'aspetto positivo di essere comunque riuscito ad accedere alla fase dei duelli.

Poco più di tre decimi hanno coperto tutti gli 11 piloti del gruppo A in qualifica, mentre i primi quattro, ovvers oRowland, Vandoorne, Cassidy e de Vries, sono stati separati da soli venticinque millesimi, quasi un'inezia.

Maximillian Guenther è stato il primo a mancare il passaggio per soli 18 millesimi, a dimostrazione della competitività dei piloti e dei margini minini a Shanghai, con il pilota della Maserati MSG che ha preceduto Sacha Fenestraz e Dan Ticktum.

Il campione in carica Jake Dennis ha ottenuto l'ottavo posto nel gruppo, quindi partirà dall'ottava fila sulla griglia di partenza, seguito da Jehan Daruvala (Maserati MSG) e dalle Envision di Robin Frijns e Sebastien Buemi. Per il pilota britannico dell'Andretti sarà un'altra gara in salita, ma la corsa di ieri ha dimostrato come sia possibile rimontare.

Il polesitter di sabato, Jean-Eric Vergne, ha mancato l'accesso ai duelli per solo 13 millesimi nel gruppo B, dove ad eviterare l'eliminazione sono stati Hughes, da Costa, Evans e Nato.

Il secondo classificato di ieri, Pascal Wehrlein, in piena lotta per il mondiale, non è stato autore di una qualifica entusiasmante, chiudendo settimo nel gruppo B, cosa che lo porterà a prendere il via dal tredicesimo posto. Per il tedesco si tratta di una qualifica negativa dopo tanti appuntamenti in cui è spesso rientrato nei duelli, ma la gara di Shanghai offre la possibilità di risalire la classifica. Eliminati nel gruppo B anche Sam Bird (McLaren), Sergio Sette Camara (ERT), entrambi i piloti di Abt Cupra Nico Muller e Lucas di Grassi, oltre a Edoardo Mortara (Mahindra).

Risultati delle qualifiche dell'E-Prix di Shanghai