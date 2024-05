FE | DS Penske continua a mostrare progressi a Shanghai

Dopo la pole position di sabato, Jean-Éric Vergne si è svegliato con il forte desiderio di ripetere l'impresa. Anche per Stoffel Vandoorne, che il giorno prima si era qualificato per i quarti di finale e che si era dovuto confrontare con una gara ricca di contatti in mezzo al gruppo, il target era mettersi in mostra.

In entrambi i casi, l'obiettivo è stato raggiunto e Stoffel Vandoorne ha sfiorato la pole position (a un millesimo di secondo dalla McLaren di Jake Hugues). Il pilota belga è poi partito dalla seconda posizione, mentre Jean-Éric Vergne, che ha mancato i quarti di finale per 13 millesimi, si è schierato nono in griglia.

Poco prima, le due DS -E-TENSE FE23 si erano posizionate strategicamente e con maggiore cautela nella top 10 durante la terza sessione di prove libere, per valutare la possibile evoluzione della pista tra caldo e alta umidità.

Una strategia energetica diversa

La gara di domenica era programmata su 28 giri, uno in meno rispetto al giorno precedente. Stoffel Vandoorne è partito perfettamente e ha preso il comando, paradossalmente una posizione complicata, in quanto ha dovuto risparmiare quanta più energia possibile per la seconda metà della gara.

Avendo imparato la lezione del giorno precedente, i vari protagonisti sembravano meno timidi nell'iniziare le battaglie. D'altra parte, come al sabato, i contatti sono stati numerosi. Molto presto, diversi piloti hanno attivato l'Attack Mode per avere un'idea più chiara dell'energia residua, in vista della strategia da adottare a fine gara. In questo piccolo gioco, Stoffel Vandoorne è rimasto nella top 3, mentre Jean-Éric Vergne ha oscillato tra il quinto e il decimo posto.

In generale, la gara è stata più dinamica rispetto al giorno precedente e il gruppo si è distanziato ulteriormente. È stata un'ulteriore dimostrazione di quanto la Formula E sia raffinata a livello tecnico. Vergne era innegabilmente in una fase di attesa, mentre Vandoorne cercava di rimanere in contatto con i leader senza consumare troppo. La sua posizione sarebbe stata ripagata pochi giri dopo.

Quando sullo schermo sono state visualizzate le percentuali rimanenti nelle batterie di ogni monoposto elettrica, abbiamo visto che Jean-Éric Vergne aveva 1,2 kWh di batteria in più rispetto al leader della gara. Quando mancavano 12 tornate alla bandiera a scacchi, Vandoorne era ancora nella top 5 e continuava a resistere. I giri trascorsi in testa gli sono costati caro in termini di energia, ma rimanere con il gruppo gli ha permesso di recuperare parte del suo potenziale per il finale.

Lo svantaggio è che quando si è in mezzo al gruppo, si è spesso vittime di piccoli attacchi involontari... Vergne stava per pagarne il prezzo e vedere la sua ala anteriore a pezzi. Fortunatamente, non ha avuto bisogno di rientrare ai box.

A dieci giri dalla fine, la saggezza ha prevalso. Le due DS E-TENSE FE23 sono rimaste in attesa in sesta e settima posizione. Posizioni che avrebbero mantenuto dietro Porsche, McLaren e Jaguar.

Si tratta quindi di un'altra doppia top ten in zona punti per DS Penske, che realizza le ambizioni iniziali del team franco-americano in questo campionato estremamente combattuto. Un risultato che mantiene entrambi i piloti nella top 10 generale. La Formula E si ferma ora per cinque settimane, prima di un altro doppio appuntamento a Portland, nel nord-ovest degli Stati Uniti.