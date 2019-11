Ecco perché Gara 2 a Diriyah è ripartita con un trattore in pista

Frijns è finito a muro nella parte più veloce del tracciato cittadino saudita e la sua monoposto della Envision Virgin Racing è rimasta ferma contro le barriere della curva 9.

A quel punto è stata avviata la proceduta di Safety Car per permettere ai commissari di spostare la vettura, con un trattore che è entrato in azione per sollevarla e metterà oltre le barriere.

Tuttavia, subito dopo che è stato ridato il via alla corsa, con il leader Alexander Sims sfrecciato davanti alla Safety Car che ha ripreso la via dei box, le immagini televisive hanno mostrato che alla curva 9 i commissari erano ancora al lavoro per rimuovere il trattore e la vettura.

Elkins ha spiegato che la FIA a quel punto ha immediatamente attivato la procedura di Full Course Yellow, perché è stato chiaro che c'era stato un errore di comunicazione sulla posizione dei commissari e dei mezzi di soccorso.

"Il problema che abbiamo avuto è che abbiamo dato il via senza comunicazioni con la direzione gara da parte dei commissari" Eikins ha detto a Motorsport.com.

"Tutti hanno detto che la situazione andava bene. Tutti avevano detto: 'Sì, lo faremo, non è un problema'. Sfortunatamente, c'è stato qualcosa che ha bloccato il trattore e sfortunatamente non è stato in grado di tornare indietro".

"Quando lo abbiamo visto, sfortunatamente, abbiamo dovuto attivare una 'full course yellow' per neutralizzare il problema, ma alla fine siamo stati in grado di risolverlo".

"E' stato un problema di comunicazione, ma è anche un dato di fatto che c'era qualcosa che ha bloccato il trattore di cui nessuno era a conoscenza".

"Quindi sì, sembrava una situazione complicata, ma alla fine siamo stati in grado di utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per neutralizzarla e renderla sicura".

"Non ne siamo contento, ma siamo contenti del risultato perché non è successo nulla di brutto".

Quando gli è stato domandato se quando la cosa è comparsa sulle immagini televisive è stato il momento in cui la direzione gara ha realizzato cosa stesse accadendo, Elkins ha detto: "Guardiamo le immagini tutto il tempo".

"Abbiamo telecamere a circuito chiuso, quindi stavamo seguendo la cosa. Per quello abbiamo deciso di ridare la bandiera verde. Purtroppo, abbiamo avuto l'informazione che il trattore era bloccato proprio in quel momento".

"Dunque, appena lo abbiamo saputo, abbiamo immediatamente attivato la 'full course yellow' per neutralizzare la minaccia".