Diriyah E-Prix: Gunther perde il podio, penalizzato anche de Vries

E’ sfumata la doppietta BMW in Gara 2 a Diriyah. Maximilian Gunther è stato penalizzato con 24 secondi aggiuntivi di tempo per aver superato Lucas Di Grassi e Stoffel Vandoorne al termine della prima neutralizzazione con safety car.

Le attuali regole non permettono di effettuare sorpassi sino alla linea della safety car, incluso il passaggio nella zona dell’attack mode. Gunther ha invece effettuato il sorpasso su Di Grassi per poi infilare Vandoorne in curva 18 e salire in terza posizione.

Queste manovre sono state messe sotto investigazione dalla direzione gara al termine della seconda corsa del weekend.

“Sfortunatamente la regola afferma che non puoi effettuare sorpassi fino a quando non superi la linea della safety car” ha dichiarato il direttore di gara Scot Elkins a Motorsport.com.

“Ci sono stati piloti che sono passati nella zona dell’attack mode, altri che sono entrati in pit lane. Sono successi molti eventi ed è stato necessario del tempo per analizzare tutto e prendere le decisioni corrette”.

Gunther è stato così retrocesso in undicesima posizione, mentre Di Grassi è salito al secondo posto con Vandoorne che ha conquistato nuovamente il terzo gradino del podio come in Gara 1.

Altro pilota penalizzato è stato Nyck de Vries. L’olandese della Mercedes è stato punito con 5’’ di penalità per una irregolarità nell’utilizzo della batteria e con una ulteriore aggiunta di 24’’ per aver superato in regime di safey car.

De Vries ha così visto vanificati i propri sforzi perdendo il settimo posto e chiudendo in sedicesima posizione.

Analogamente la direzione gara ha deciso di squalificare Oliver Turvey per aver utilizzato più energia della batteria di quanto consentito, nello specifico 0.06 kWh. Il pilota del team NIO 333 ha così perso l’ottavo posto.

La squalifica di Turvey ha consentito a Jean Eric Vergne, Brendon Hartley ed Antonio Felix da Costa di entrare in zona punti.