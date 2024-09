WEC | Toyota, podio agrodolce: "Gran rimonta, ma penalità strana"

Alla fine la Toyota riesce quasi sempre a cascare in piedi, anche quando sulla carta le situazioni non sembrano a suo favore. Anzi, alla Lone Star Le Mans c'è pure il rammarico di aver visto sfuggire un trionfo ormai alla portata da parte dei Campioni in carica del FIA World Endurance Championship.

Ad Austin le GR010 Hybrid partivano da centro gruppo e costrette ad una rimonta contro vetture molto competitive, a cominciare dalle Ferrari che si erano involate in testa al via. Ma strada facendo, l'esperienza dei giapponesi nel gestire alla perfezione tutto è emersa e la #7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck De Vries si è ritrovata in seconda posizione, superando via via i rivali.

Alla penultima ora, Kobayashi ha premuto come solo lui sa fare sull'acceleratore andando davanti alla Ferrari #83 di AF Corse, che ha cercato di inseguirlo scendendo però pian piano ad una decina di secondi. Qui si è incredibilmente verificato l'errore che è costato il successo a TGR, con il pilota/team principal che non ha alzato a sufficienza il piede nel settore dove erano esposte le doppie bandiere gialle per la rimozione della Peugeot #94.

La comunicazione avvenuta via radio dal suo ingegnere ha subito destato dubbi e perplessità: "Kamui, la prossima volta che vedi doppie bandiere gialle devi alzare il piede dall'acceleratore, pronto a fermare la macchina". Della serie: non lo hai fatto la prima volta, stai attento per il futuro.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: Andreas Beil

I commissari hanno però calato subito la mannaia e giustamente è arrivato il Drive Through che ha fatto scivolare nuovamente Kobayashi dietro alla 499P di Robert Shwartzman, il quale ha spinto come un dannato per cercare di tenersi dietro il giapponese, che complice pure un paio di errori alla fine si è dovuto arrendere per 1"7.

"La squadra ha fatto un lavoro perfetto e ha compiuto un grande sforzo. Abbiamo fatto tutto il possibile in termini di guida, strategia e pit-stop, mettendoci in condizione di vincere. Ma il Drive Through è stata una sfortuna e una grande sorpresa per me, ad essere sincero, ma è andata così", commenta Kamui.

"La gara è stata piuttosto divertente e mi è piaciuto tornare a correre ad Austin; è una pista fantastica. Ora non vedo l'ora di continuare la lotta serrata di questa stagione nella nostra gara di casa".

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Ferrari

Più critico Conway, che comunque accetta un risultato buonissimo in termini di campionato: "All'inizio non pensavamo di avere la possibilità di vincere, speravamo in una Top5 o almeno nel podio, ma con l'evolversi della pista abbiamo avuto un buon ritmo; in ogni stint sembravamo guadagnare con un buon consumo di gomme e una buona costanza. Siamo finiti in lotta e pensavamo di potercela fare, ma purtroppo la penalità ci ha tolto ogni possibilità, anche se Kamui ha lottato fino alla fine".

"Ho trovato la sanzione piuttosto strana, mi è sembrato ci fosse una sola bandiera gialla ed era per una macchina parcheggiata sul lato sinistro che in quel momento veniva sollevata dalla gru. Questo ha compromesso la situazione, poi Kamui ha cercato in tutti i modi di recuperare e ha fatto bene a tornare a 2", ma è finita lì".

"Tutti hanno fatto un buon lavoro, la squadra dei box, i piloti, il muretto ha fatto delle buone scelte; questo ci ha portato a lottare. Il fatto che la pista garantisse più aderenza ha reso più facile la gestione degli pneumatici. La #8 ha provato la dure all'inizio del weekend ed era chiaro che non avrebbe funzionato per noi".

"Abbiamo visto che le Ferrari, in particolare la #83, hanno provato le dure sul lato destro, ma noi non ne abbiamo avuto bisogno. Le medie funzionavano bene: buona aderenza e un buon degrado. Nel traffico perdevamo decisamente, ma era così per tutti".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: JEP / Motorsport Images

De Vries chiosa: "Vorrei ringraziare la squadra per l'ottimo lavoro svolto durante tutto il weekend, soprattutto in gara. Hanno azzeccato tutte le chiamate e i pit-stop in maniera impeccabile. Penso che tutti noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma purtroppo il Drive-Through ci ha tolto la vittoria".

"Dobbiamo ancora indagare perché non è ancora del tutto chiaro il perché ci sia stato comminato. Tuttavia, si tratta di un risultato importante per la squadra e per il Campionato del Mondo, ma è dolce-amaro perdere la vittoria quando ce l'avevamo in tasca".

Il terzetto Conway/Kobayashi/De Vries ora aggancia al secondo posto della classifica piloti i ferraristi Molina/Nielsen/Fuoco a quota 113 punti, portandosi a -12 da Estre/Vanthoor/Lotterer (Porsche #6), mentre la Toyota è la nuova leader Costruttori con 147 lunghezze, superando la Porsche che è a 136, con Ferrari terza a 128.