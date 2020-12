Arthur Leclerc è il primo nome Prema per la F3 2021

Dopo che la stagione 2020 si è conclusa con i test di fine anno andati in scena a Barcellona e Jerez, è arrivato oggi l'annuncio del primo pilota che il team Prema Racing schiererà nel prossimo campionato di Formula 3.

Sarà Arthur Leclerc a sedersi al volante di una delle tre Dallara a disposizione della squadra italiana.

Il monegasco, reduce da una stagione d'esordio in Formula Regional chiusa al secondo posto in campionato alle spalle di Gianluca Petecof, aveva già avuto modo di prendere le misure alla nuova categoria in occasione delle due sessioni di test trovando subito un buon feeling sia con la vettura che con le Pirelli.

Leclerc diventa così il primo pilota ad essere ufficializzato per il prossimo anno in una categoria che scenderà in pista con un format rivisto con 3 gare per weekend.

Il team Prema torna così ad accogliere un membro della Ferrari Driver Academy dopo l'ottimo 2019 nel quale si sono messi in luce Robert Shwartzman e Marcus Armostrong.

Il monegasco ha espresso tutta la propria soddisfazione per la promozione in Formula 3 sempre con i colori del team due volte campione della categoria.

"Sono lieto di annunciare il mio passaggio nel FIA F3 con Prema Racing il prossimo anno. Conosco già la squadra, dato che per me sarà la seconda stagione con loro, ed abbiamo stabilito un rapporto speciale".

"Sarà una sfida completamente nuova per me. Ci saranno molti piloti in griglia ed il nuovo format di gare sembra davvero eccitante. Non vedo l'ora che inizi la stagione".

A dare il benvenuto a Charles Leclerc è stato René Rosin, team principal della squadra veneta.

"Sono lieto di annunciare Arthur nel nostro team di FIA F3. Ha disputato una stagione di alto livello in Formula Regional ottenendo più vittorie di chiunque altro. Le sue qualità e la sua dedizione al duro lavoro dietro le quinte erano quello che stavamo cercando".