Svelate le sorprese dei calendari F2 e F3 per il 2021

Bruno Michel lo aveva annunciato la prossima settimana: “Non appena la Formula 1 comunicherà il calendario per il 2021 anche noi annunceremo quello della Formula 2 e della Formula 3”.

La promessa è stata mantenuta ed oggi sono stati resi noti i calendari delle due serie che a partire dalla prossima stagione non correranno più negli stessi weekend di gara ma resteranno comunque categorie di supporto alla Formula 1.

La Formula 2, come anticipato la scorsa settimana, disputerà otto round con tre gare per weekend. Il campionato prenderà il via il 28 marzo in Bahrain per poi prendersi una lunga pausa sino al 23 maggio quando i piloti della categoria cadetta scenderanno in pista sullo splendido tracciato di Monaco.

A giugno è previsto un unico appuntamento, quello di Baku, così come a luglio quando si correrà a Silverstone, mentre a settembre i piloti della Formula 2 saranno impegnati a Monza a metà mese ed a Sochi.

Il campionato si concluderà con le due trasferte di Jeddah, il 28 novembre, e di Yas Marina il 5 dicembre.

La Formula 3, invece, inizierà la stagione il 9 maggio a Barcellona per tornare in pista a fine giugno in Francia sul tracciato di Le Castellet ed affrontare una back to back una settimana dopo in Austria.

Il primo agosto il tracciato dell’Hungaroring ospiterà i tre eventi del weekend, mentre a fine mese i piloti della Formula 3, a differenza dei loro colleghi della F2, avranno il privilegio di scendere in pista a Spa.

Il penultimo appuntamento della stagione si terrà il 5 settembre a Zandvoort, mentre la vera novità sarà il finale di stagione il 24 ottobre sul complesso tracciato di Austin in Texas.