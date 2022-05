Gilles 40 | Giacobazzi: "Villeneuve? Racconto l'uomo oltre il mito"

Carica lettore audio

La voglia di vincere, la genuinità, il nuovo senso del limite e del controllo. Questo e moltissimo altro era Gilles Villeneuve. In questa nuova puntata di Gilles 40, il nostro speciale per commemorare il canadese a quarant'anni dalla sua scomparsa, Jonathan Giacobazzi ci apre le segrete della sua collezione, per raccontarci le verità su chi era realmente Villeneuve al di là di un pilota di Formula 1.

Ma soprattutto, la Ferrari 126 C2, quella 126 C2, che fine ha fatto? Ora lo scopriremo...