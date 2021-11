Verstappen duro: "A me i commissari non fanno mai regali"

Max Verstappen chiude con il sorriso il fine settimana del Gran Premio del Qatar. Il secondo posto artigliato a Losail è il perfetto risultato che gli consente di minimizzare i danni, considerata la facile vittoria ottenuta da Lewis Hamilton.

E dire che le cose si erano messe piuttosto male qualche ora prima della partenza. Il collegio dei commissari di gara lo avevano penalizzato di 5 posizioni da scontare in griglia per non aver rispettato la doppia bandiera gialla esposta in Q3 nelle qualifiche del sabato.

Max, però, non si è fatto prendere dal panico e, anzi, la situazione gli ha fatto sfoderare una grinta che spesso abbiamo visto in lui nelle annate precedenti. Grazie a una partenza al limite della perfezione e a un ritmo secondo solo a quello di Hamilton, il pilota olandese ha impiegato pochi chilometri a riprendersi la seconda posizione.

A quel punto è iniziata la lotta a distanza con Hamilton. Lewis, però, in questo weekend è stato inarrivabile. Per questo Max ha accettato di buon grado il secondo posto e ha ottenuto il punto addizionale firmando il giro più veloce in gara. Così è riuscito a minimizzare la quantità di punti persi da Hamilton. Il suo vantaggio nei confronti del pilota della Mercedes è ora di 8 punti quando mancano 2 gare alla fine del Mondiale.

"Non è andata male". ha dichiarato Verstappen ai microfoni di Jenson Button al termine della gara. "La nostra posizione di partenza comprometteva un po' la gara ma siamo partiti molto bene. Siamo riusciti a risalire al secondo posto molto velocemente e il giro veloce è stato sicuramente una cosa positiva. So che sarà difficile fino alla fine, ma sarà entusiasmante".

La pista di Losail ha ospitato per la prima volta un gran premio di Formula 1 proprio in questo fine settimana. Verstappen ha promosso a pieni voti il tracciato e ha anche fornito un ottimo assist alla Pirelli, per ciò che riguarda il degrado gomme visto durante la gara.

"Questa pista è molto divertente per un pilota. Anche a livello di degrado gomme, credo sia andata molto bene. E' stato molto bello. Mancano 2 gare e mi sento bene. Tra me e Lewis sarà una battaglia serrata sino alla fine".

Verstappen è stato molto più duro ai microfoni di Sky Sport, parlando della penalità che il collegio dei commissari di gara gli ha inflitto poco prima del via del terzultimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1: "Sapevo che mi avrebbero comminato la penalità, non ricevo mai regali dai commissari. Non so cosa abbia fatto di sbagliato, forse la mia faccia. Io ho comunque cercato di mantenere la concentrazione e fare del mio meglio. Alla fine dopo la rimonta Lewis era troppo lontano, ma anche per loro non tutto è andato per il verso giusto, perché ho fatto io il giro più veloce...".