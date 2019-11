Verstappen ironico: "Seconda pole dell'anno? Per me sono 3!"

Dopo la controversa sessione di qualifiche del Messico, che l’aveva visto autore del miglior tempo ma poi retrocesso in quarta posizione in griglia per non aver rallentato a seguito dell’incidente di Bottas, Max Verstappen è tornato ad imporsi sul giro secco con una grande pole conquistata di forza in Brasile.

La Red Bull aveva fatto vedere sin dalle qualifiche di adattarsi molto bene al tracciato di San Paolo, ed il pilota olandese era riuscito a portarsi in cima alla lista dei tempi già nel primo tentativo nel Q3 nonostante una leggera escursione fuori pista.

Anche con quel piccolo errore, Verstappen era riuscito a conquistare il miglior tempo con un margine di appena 8 millesimi su Sebastian Vettel, ma l’olandese non era soddisfatto e nel secondo tentativo è riuscito a migliorarsi sino ad portare il vantaggio sul tedesco della Ferrari a 123 millesimi.

Max ha così potuto celebrare la seconda pole stagionale, ma quando è giunto in conferenza stampa ha scherzato con i media sottolineando come per lui questa sia la terza pole dell’anno.

“In realtà le pole sono tre. Mi considero autore di tre pole perché conto anche quella ottenuta in Messico”.

Verstappen ha poi “coccolato” la sua Red Bull al termine della sessione. Max, infatti, ha speso parole di amore per la vettura disegnata da Adrian Newey che oggi gli ha regalato sensazioni davvero piacevoli al volante.

“Oggi la macchina era davvero ottima. Durante la sessione le temperature del tracciato sono cambiate e quindi ci siamo dovuti adeguare, ma sin dalla Q1 la vettura volava. E’ stata davvero piacevole da guidare e sono felicissimo di aver conquistato questa pole”.

L’olandese ha poi spiegato cosa lo ha portato all’errore nel primo tentativo in Q3 che ha rischiato di costargli caro. Verstappen, una volta tornato ai box, non ha perso la calma e quando è sceso daccapo in pista ha compiuto un giro quasi perfetto chiuso con il crono di 1’07’’508.

“Ho provato una traiettoria diversa ma la pista era più calda. Nel primo tentativo sono andato leggermente largo, mentre nel secondo non ho commesso lo stesso errore”.

Lo scorso anno Max ha perso una gara praticamente dominata a causa del controverso contatto con Ocon durante una fase di doppiaggio del pilota francese. Riuscirà Verstappen a conquistare il successo svanito nelle battute finali della passata stagione?

“Sicuramente cercherò di concludere la gara, poi si vedrà”.