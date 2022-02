Van der Merwe: l'angelo custode dei piloti di Formula 1

Carica lettore audio

La lunga attesa per la decisione che tutti sapevano sarebbe arrivata, cioè che il Gran Premio del Belgio 2021 non sarebbe andato in scena, è stata per molti caratterizzata dal consumo di snack e dalle lamentele sui social media.

Tuttavia, per il pilota della Medial Car, Alan van der Merwe, quello è stato un periodo decisamente intenso. Lui e il pilota della safety car, Bernd Maylander, hanno completato più giri di pista scendendo regolarmente sul tracciato per valutare se le condizioni erano tali da consentire la ripresa della gara. Per il campione britannico di Formula 3 del 2003, che trasporta sui luoghi il coordinatore del soccorso medico in F1 dal 2009, questo lavoro che è nato da un incontro improvvisato con l'allora direttore di gara della F1 Charlie Whiting a Heathrow.

"Ricevo attenzione per le cose più strane sui social media", dice van der Merwe a GP Racing. "A volte quando faccio la più piccola delle derapate in pista, questa finisce su Reddit e YouTube. Siamo anonimi per la maggior parte del tempo, ma non ci vuole molto per ottenere molta attenzione".

Per sua stessa ammissione, il tempo trascorso dal sudafricano nei fine settimana di gara comporta "un sacco di attesa" ed è l’esatto opposto di ciò cui è abituato un pilota da corsa. Van der Merwe e il suo importante passeggero, il Dr Ian Roberts, rimangono pronti a partire nell'auto medica durante ogni sessione live. Questo vale anche per la serie di supporto, quando la maggior parte dei piloti di F1 stanno ancora facendo colazione...

È un ambiente claustrofobico in cui trascorrere periodi prolungati, e il sistema di interfono della coppia è così sensibile che possono sentire il respiro dell'altro.

"È un po' contraddittorio, nel senso che ci prepariamo in maniera approfondita per cose che stanno diventando meno probabili a causa degli impegni presi dalla Federazione", spiega l'ex test driver della BAR F1.

"E' richiesta molta preparazione e molta attesa per essere pronti ad intervenire per qualcosa forse non accadrà mai. Poi può capitare di entrare in azione per qualcosa che non è mai capitato prima. Il nostro lavoro è meno focalizzato sulla guida e maggiormente concentrato sul capire la F1 ed essere pronti. L'obiettivo finale è fare in modo che i piloti tornino dalla loro famiglia".

L'importanza della medical car è apparsa evidente durante il GP del Bahrain 2020 in occasione dell'incidente di Romain Grosjean. Il primo ad arrivare sulla scena, insieme a Thayer Ali Taher, è stato Roberts che ha aiutato Grosjean a fuggire dalla Haas in fiamme. Non molto dietro c'era van der Merwe che ha spruzzato la coppia con l'estintore che aveva afferrato dal bagagliaio della Mercedes mentre Grosjean barcollava.

Questa operazione di salvataggio ha portato loro una notevole quantità di attenzione che van der Merwe preferisce evitare, anche se ha affermato di aver vissuto una esperienza positiva che ha messo sotto i riflettori la competenza e il coraggio di Roberts.

"Non mi è mai piaciuto essere al centro dell’attenzione", dice van der Merwe. "Mi piace essere abbastanza anonimo, ma è stato fantastico che Ian abbia ottenuto il riconoscimento che merita. Ha lavorato a questo genere di cose per decenni, ci mette molto impegno. Ed è stato bello per la gente vedere che non siamo lì solo per lo spettacolo".

"Ma una cosa che la gente probabilmente non ha capito dal Bahrain è che in realtà noi non abbiamo svolto il nostro lavoro. Non abbiamo fatto nulla, ci siamo soltanto presentati sul luogo dell’incidente. Se le cose non fossero andate così bene, allora la gente avrebbe visto di cosa è veramente capace uno come Ian”.

Van der Merwe ha spiegato che una parte fondamentale del suo lavoro consiste nel preparare le attrezzature e nel mantenerle in funzione nel modo più costante e affidabile possibile. Questo include i guanti biometrici utilizzati da tutti i piloti di F1, un'innovazione che fornisce un'indicazione del polso del pilota, dei livelli di ossigeno nel sangue e che rileva il movimento per informare i soccorritori su cosa aspettarsi all'arrivo.

Questi preparativi in loco variano a seconda del luogo e del livello di esperienza del suo staff, e della macchina che van der Merwe utilizza in un dato fine settimana. Il tempo trascorso in pista il giovedì viene impiegato principalmente per testare i sistemi come la sequenza di accensione delle luci e per esplorare i limiti della pista, ma anche anche per aiutare lo sviluppo del veicolo.

Anche la guida vera e propria, naturalmente, è di vitale importanza. A van der Merwe è richiesto di "essere incredibilmente sicuro in tutte le condizioni" e consapevole di ciò che sta succedendo intorno a lui. Data l'enorme differenza di ritmo tra le monoposto di F1 e la medial car, questa deve essere guidata a tutto gas.

"Il motivo per cui Charlie ha voluto persone con esperienza in F1 è che sapeva che il delta tra una macchina di F1 e una macchina stradale è enorme e se non sei pratico al volante probabilmente avrai qualche tipo di incidente".

Questa competenza ha aiutato ad accrescere la fiducia tra lui e Roberts, con quest’ultimo che non ha bisogno di temere per la sua vita ad ogni curva. Van der Merwe descrive il loro rapporto come "il migliore che si possa avere".

"So che posso dipendere da Ian se le cose vanno davvero male", dice van der Merwe. "Penso che ci completiamo a vicenda abbastanza bene".

Le relazioni con i piloti, però, non possono essere date per scontate. Essendo stato in giro per il paddock per oltre un decennio, van der Merwe è ora un volto familiare per la maggior parte di loro, ma è ansioso di far capire ai piloti quanto siano sempre impegnati per continuare a migliorare.

"È una comunità affiatata e alcuni piloti ci conoscono meglio di altri", dice. "Vado d'accordo con tutti loro; siamo tutti qui per fare il nostro lavoro, quindi a volte le nostre interazioni sono molto brevi".

"Mi piace pensare che apprezzino la nostra presenza, ma non mi importa più di tanto se non lo fanno perché anche io quando gareggiavo non ci pensavo".

"Alcuni sono più consapevoli degli altri degli sforzi compiuti per la sicurezza e dei miglioramenti da compiere, e potrebbero sollevare domande specifiche durante le riunioni dei piloti. È lì che costruiamo le relazioni. Sappiamo che nulla sarà mai perfetto, ma è importante che i team e i piloti sappiano che stiamo costantemente facendo del nostro meglio".

Non tutti i suoi interventi sono richiesti solo in caso di incidenti della gravità di quello accaduto a Grosjean. Van der Merwe, infatti, deve recarsi dai piloti durante le prove se si verifica un problema che comporta l’esposizione della bandiera rossa.

"Siamo come dei tassisti e ci rechiamo subito dai piloti per fare in modo che non debbano tornare ai box a piedi o su uno scooter".

Van der Merwe ricorda un Sergio Perez eccitato dopo la sua vittoria a Baku, con il messicano fermo in pista durante il suo giro di rallentamento. Non tutti, però, sono così felici di vederlo.

"A volte vogliono chiacchierare, a volte no", dice van der Merwe. "Molte volte quando salgono in macchina sono ancora in modalità gara ed è come se fosse la fine del mondo. Potrebbero essersi appena schiantati in qualifica e pensare che il loro fine settimana sia rovinato”.

"Il mio è un lavoro interessante. Probabilmente è un po' come essere un autista di Uber che incontra tutti i tipi di personaggi divertenti durante la sua giornata...".