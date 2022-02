Video | Tutte le persone che servono ad un team di Formula 1

Carica lettore audio

Quello che vediamo in pista, non è tutto ciò che si cela dietro allo scintillante mondo della Formula 1. Per ogni uomo o donna che gira per il mondo per ogni gara in calendario, ve ne sono altri il cui lavoro alla sede del team è altrettanto importante.

Saper organizzare al meglio un numero importante di persone, mettendo ciascuno in posizioni dove possa essere di effettivo aiuto allo sforzo collettivo, è una responsabilità importante pr un Team Principal. Molte situazioni sono cambiate nel corso degli anni recenti nella gestione di una scuderia, con nuovi ruoli che hanno assunto sempre più spazio sfruttando nuove tecnologie e regolamenti.

Ecco spiegati nel dettaglio i vari ruoli ed incarichi dei componenti di un team di Formula 1.