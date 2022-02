F1 | Wolff: "Budget cap e inflazione nemici dei top team"

Carica lettore audio

La stagione 2022 di Formula 1 che prenderà il via tra un mese in Bahrain vedrà i team alle prese oltre che con le nuovissime monoposto ad effetto suolo, anche con i limiti finanziari imposti dal budget cap.

Il tetto di spesa, introdotto già lo scorso anno, è sceso per il 2022 da 145 a 140 milioni di sterline, ma secondo Toto Wolff non sarà soltanto questo elemento a creare dei gran grattacapi a tutte le squadre.

Secondo il team principal della Mercedes, infatti, anche i livelli di inflazione più alti renderanno molto difficile operare entro i limiti di spesa previsti ed nel caso una squadra scopra di aver seguito un filone tecnico sbagliato sarà molto difficile modificare il progetto in corso.

Le squadre, con l’introduzione del budget cap, sono state costrette a tagliare il personale o spostarlo in progetti al di fuori della Formula 1.

“È stato molto, molto difficile strutturare l’azione e l’organizzazione nel modo corretto per soddisfare il tetto di spesa previsto di 140 milioni di dollari” ha dichiarato Wolff ad una specifica domanda da parte di Motorsport.com.

“Oltre a ciò ci dobbiamo confrontare con un tasso di inflazione decisamente elevato. Non siamo stati costretti soltanto a ridurre di 5 milioni il budget complessivo per questa stagione, ma ci troviamo in una situazione in cui non possiamo aumentare le spese a libro paga e questo è molto doloroso”.

“Inoltre devi decidere con molta attenzione dove investire il tuo denaro nella ricerca e sviluppo. In passato era un po' più facile perché si potevano studiare varie soluzioni per trovare le prestazioni, mentre oggi devi decidere quale abbia un maggior potenziale e seguire quella strada. Per i grandi team si tratta di un modo totalmente diverso di operare”.

George Russell, Lewis Hamilton, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal e CEO, Mercedes AMG Photo by: Mercedes AMG

Wolff ha poi voluto sottolineare quanto potrebbe essere complesso per un team affrontare una stagione con una monoposto figlia di una interpretazione regolamentare errata.

“Con l’introduzione del budget cap sarà davvero difficile intervenire radicalmente sulla vettura. Tutte le spese sono pianificate, ogni aggiornamento ed i relativi costi sono pianificati. Abbiamo molti più limiti nella nostra capacità di portare idee creative sulla monoposto”.