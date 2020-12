Tsunoda: "Il motore Honda 2020 è impressionante!"

Dopo aver preso le misure alla Formula 1 a novembre, in occasione di un test effettuato ad Imola al volante di una monoposto del 2018, Yuki Tsunoda ha avuto oggi la possibilità di tornare alla guida di una vettura della massima serie in occasione dei test riservati ai giovani piloti.

Sul tracciato di Abu Dhabi il rookie of the year della Formula 2 ha fatto finalmente la conoscenza con la AlphaTauri AT01, la monoposto 2020 che, a meno di rivoluzioni dell’ultimo minuto, diventerà la sua vettura per il debutto in Formula 1 il prossimo anno.

Tsunoda ha percorso un totale di 123 giri, ottenendo il miglior crono in 1’37’’557 e commettendo anche una leggera sbavatura in mattinata che lo ha portato a baciare le barriere fortunatamente senza danni.

Al termine di una giornata decisamente impegnativa, il piccolo giapponese non ha nascosto la fatica per aver percorso la bellezza di 683 Km.

“Oggi ho trascorso molto più tempo al volante rispetto a quando ho provato per la prima volta una Formula 1 a novembre e devo ammettere che sono arrivato un po' stanco a fine giornata. Ad ogni modo è stata una esperienza molto piacevole”.

Se a novembre Yuki era rimasto stupito dalla potenza del motore Honda e dalla capacità di frenata di una Formula 1, oggi il giapponese ha voluto esaltare i passi avanti compiuti sia dal costruttore nipponico che dal team di Faenza.

“Ad Imola ho guidato la monoposto del 2018 e devo dire che sono rimasto impressionato dall’aumento di potenza e di deportanza della vettura 2020. Ad ogni modo quel test di novembre si è rivelato un punto di partenza prezioso per la giornata di oggi”.

Tsunoda, nell’ultimo campionato di Formula 2, si è rivelato uno dei migliori interpreti delle Pirelli da 18’’ ed oggi ha iniziato a prendere confidenza con gli pneumatici della prossima stagione non avendo la possibilità di lavorare sull’assetto.

“Ho dovuto confrontarmi con alcuni aspetti nuovi e durante la sessione ho lavorato su come affrontarli su come progredire continuamente. Ho imparato molto ed ho fatto molti progressi alla guida”.

In attesa dell’ufficialità del suo passaggio in AlphaTauri per Yuki è giunto il momento di prendersi una meritata pausa dopo una stagione decisamente impegnativa.

“La stagione finisce domani, ma io sosterrò un programma di allenamenti per essere ancora più in forma. Poi mi godrò qualche giorno di riposo a casa in Giappone per ricaricare completamente le batterie”.