F1 | “Non mi sto godendo la vita”: come l’esperienza di Yuki Tsunoda in Red Bull lo ha “sfinito”

Nelle ere della Formula 1 precedenti al 2026, il secondo sedile della Red Bull ha mietuto parecchie vittime.

Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez, Liam Lawson. Tutti hanno faticato — e alla fine hanno fallito — nel tentativo di eguagliare le prestazioni del compagno di squadra Max Verstappen, indipendentemente dalla diversa durata dei loro stint nel team, e in alcuni casi questa situazione ha avuto ripercussioni anche sulla loro salute mentale.

Perez ha trascorso quattro anni al fianco di Verstappen, mentre Lawson ha disputato appena due Gran Premi all’inizio della stagione 2025. Poi è arrivato Yuki Tsunoda, con quasi un’intera stagione a disposizione per dimostrare il proprio valore, ma partendo svantaggiato dal momento che non aveva mai guidato la RB21 prima del suo passaggio alla squadra a metà stagione.

Tsunoda ha faticato per tutta la stagione e ha concluso il campionato piloti al 17° posto, mentre il secondo classificato Verstappen ha mancato il titolo mondiale per appena due punti.

Nel podcast Beyond The Grid, il giapponese ha raccontato quanto quella situazione sia stata logorante, mentre cercava di avvicinarsi alle prestazioni di Verstappen — senza però riuscirci.

"Sicuramente, il 2025 è stato l’anno più difficile della mia carriera e ho imparato tantissimo", ha detto Tsunoda.

"Sono il tipo di persona che, non appena mangiavo qualcosa di buono o facevo qualsiasi altra cosa, riuscivo a resettarmi mentalmente tra un weekend di gara e l’altro. Ma ho iniziato davvero a fare fatica, soprattutto nella seconda metà della stagione; in qualche modo, quando tornavo a casa, mi sentivo completamente esausto".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Normalmente riesco a resettarmi, a ritrovare questa energia dopo aver fatto qualcosa che mi piace davvero, qualcosa che mi fa stare bene. Ma non sentivo quell’energia, non tornava mai, e le gare continuavano ad arrivare una dopo l’altra, ancora e ancora".

«Ho avuto così tanti alti e bassi che, a un certo punto, mi sono semplicemente reso conto che non mi stavo davvero godendo la vita, direi. Non mi stavo godendo la situazione, e probabilmente non mi stavo divertendo a guidare in Formula 1 tanto quanto avevo fatto nei miei primi tre anni".

"È stato quindi un periodo molto difficile. E al di fuori delle corse, cercavo di risolvere questo problema, mi chiedevo: cosa posso fare per stare meglio? E, guardando indietro, c’è qualcosa oltre al cibo o a cose di questo tipo che mi rende felice? Normalmente sono gli amici, ma soprattutto gli amici in Giappone e… Beh, mi sono reso conto che, in realtà, ero lontano dal Giappone. Era qualcosa a cui non avevo mai pensato davvero, probabilmente dai tempi del mio primo anno in Formula 3".

"Ho pensato: okay, è una situazione difficile, qualcosa che devo risolvere da solo. Ho ricevuto parecchio aiuto da psicologi, preparatori atletici e altre persone, ma nella seconda metà della stagione il calendario delle gare era piuttosto intenso, quindi è stato un periodo davvero duro".

"Allo stesso tempo, però, quell’anno mi ha dato l’opportunità di guardare dentro me stesso molto più a fondo rispetto a qualsiasi altra stagione".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Alla fine, Tsunoda ha perso il suo sedile in griglia, mentre Isack Hadjar è stato promosso in Red Bull e Arvid Lindblad ha fatto il suo debutto in F1 con Racing Bulls; Tsunoda è diventato il pilota di riserva di entrambe le squadre.

Tsunoda è poi riuscito a tornare nella scuderia italiana dopo che Hadjar si è infortunato al polso durante la pausa estiva e Lawson ha sostituito il francese in Red Bull, liberando così un sedile in Racing Bulls per Tsunoda. Questo gli ha permesso di partecipare agli ultimi tre Gran Premi, a partire da Zandvoort, e il giapponese ritiene di essere diventato un pilota migliore dopo le difficoltà affrontate nel 2025.

"Non credo che avrò mai più così tanta pressione e dovrò affrontare difficoltà e momenti complicati come quelli che ho vissuto nel 2025", ha aggiunto. "Finora tutto è arrivato accompagnato da grandi sfide. In qualche modo riesco a godermi quei momenti di pressione e mi sento molto a mio agio".

"Salire su una macchina che non avevo mai guidato prima, affrontare un format di qualifiche con la sprint, con il team VCARB che sta facendo davvero bene e si trova al quinto posto nel campionato costruttori: non puoi davvero permetterti di sbagliare in gara, vuoi portare a casa dei punti. Eppure, in qualche modo, pensavo: mi sento davvero bene, non avverto così tanta pressione".

Ci sarà mai qualcosa nella sua carriera che sarà difficile quanto ciò che ha affrontato lo scorso anno?

"Non credo".