F1 | Ricorso Audi: Tsunoda andava penalizzato a Monza perché doveva partire dalla pit lane
La Casa degli anelli chiede alla FIA la revisione del caso: Yuki, sistemato storto nella sua piazzola, ha causato un giro di formazione extra al via del GP d'Italia e per l'articolo B5.9.4 del regolamento sportivo sarebbe dovuto rientrare in pit lane. Con la penalità del giapponese sarebbe Bortoleto a guadagnare un punto per l'Audi.
Yuki Tsunoda, Racing Bulls
Foto di: Eric Le Galliot
L’Audi non si ferma e va avanti. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, la squadra dei quattro anelli presenterà un ricorso contro la mancata penalità inflitta a Yuki Tsunoda per aver causato un giro di formazione extra nel Gran Premio d'Italia.
Il giapponese della Racing Bulls a Monza si era sistemato male nella sua piazzuola di partenza e il direttore di gara, Rui Marques, una volta vista la VCARB 03 in una posizione angolata che puntava verso il muretto dei box, ha interrotto la procedura di partenza preferendo assegnare un altro giro extra di formazione.
Il collegio dei commissari sportivi dopo la gara italiana ha esaminato il caso e ha deciso di non infliggere la penalità prevista in questi casi, vale a dire uno stop-and-go, che si sarebbe convertito in una penalità di tempo di 30 secondi.
Secondo l'articolo B5.9.4 del regolamento sportivo di F1 2026, "...qualsiasi pilota che causi un giro di formazione extra e sia poi in grado di iniziare il giro di formazione extra, o qualsiasi giro successivo, deve entrare in Pit Lane al termine del giro e deve partire dalla Pit Lane".
Il team Racing Bulls ha sostenuto che il suo pilota non era fuori dalla sua posizione in griglia e che non aveva influenzato i suoi avversari. Il direttore di gara Rui Marques ha inoltre spiegato di aver agito per eccesso di cautela. La squadra faentina, infatti, non era stata informato dalla direzione gara che fosse proprio Tsunoda la causa del giro di formazione aggiuntivo e, quindi, non poteva comunicare a Yuki che sarebbe dovuto rientrare in pit lane.
La questione sembrava chiusa e, invece, l’Audi ha presentato reclamo, perché il team tedesco potrebbe guadagnare un punto mondiale con l’arretramento di Tsunoda, visto che Gabriel Bortoleto ha concluso la gara undicesimo.
Notificando alla FIA l’intenzione di presentare ricorso, l'Audi ha 96 ore di tempo per preparare il caso e decidere se procedere o meno con la revisione. La finestra temporale scadrà nella serata di oggi, ma fonti della squadra hanno confermato a motorsport.com che farà appello.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
L’Audi ritiene che il regolamento sia molto chiaro e non possa essere interpretato. Tanto più che il direttore di gara ha interrotto la procedura di partenza per scegliere un giro di formazione extra. Secondo Hinwil, quindi, Yuki sarebbe comunque dovuto scattare dalla pit lane a prescindere.
Indipendentemente dal fatto che il ricorso possa essere utile a ribaltare la decisione su Tsunoda, il team desidera ottenere dei chiarimenti dai commissari di gara anche in un'ottica futura.
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