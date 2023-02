Podcast F1 | Chinchero: "RB19, che passo. SF-23 brilla meno, per ora" In questa puntata podcast di Motorsport.com, Giacomo Rauli e Roberto Chinchero analizzano la prima delle tre giornate di test in Bahrain che anticipano il primo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. La RB19 dà subito dimostrazione di essere la monoposto da battere, mentre Ferrari evidenzia ancora difficoltà sul passo gara...