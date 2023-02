F1 | Penalità meno pesanti, tranne che per la linea in pit exit

Carica lettore audio

Pierre Gasly inizierà la stagione 2023 con una spada di Damocle sul capo. Il pilota dell’Alpine ha concluso lo scorso anno con dieci punti di penalità sulla licenza con la prospettiva poco tranquillizzante che due ulteriori lunghezze comporterebbero l’esclusione da un Gran Premio.

Le penalità sulla licenza hanno una durata di 12 mesi, e Gasly inizierà a scalare i primi due punti solo il prossimo 22 maggio, ovvero dopo la sesta gara stagionale.

La FIA ha però preso atto di una situazione che ha sollevato più di una critica, studiando un differente criterio di valutazione delle infrazioni che è stato proposto nel corso dell’ultima riunione della Formula 1 Commission.

In vista del via della stagione 2023 è stato discusso un cambiamento del regolamento sportivo per riservare i punti di penalità sulla licenza esclusivamente alle infrazioni per guida pericolosa.

Verrebbero così escluse le violazioni legate al passaggio oltre la linea bianca continua che delimita la pista, infrazioni che hanno colpito molti piloti tra cui lo stesso Gasly che ha accumulato quattro dei dieci punti di penalità sulla sua licenza per questa infrazione.

L’Alpine ha ovviamente proposto che questa modifica al regolamento possa avere un effetto retroattivo per riportare la situazione di Gasly in una zona meno allarmante, ma le altre squadre di sono opposte per non creare un precedente che potrebbe fare giurisprudenza in futuro.

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In tema di linea bianca continua non ci saranno invece più sconti se un pilota toccherà quella posta all’uscita della pit-lane. Lo scorso anno nel Gran Premio di Monaco Max Verstappen rischiò di perdere la vittoria per aver pizzicato la linea continua all’uscita dei box, ma fu graziato poiché il collegio dei commissari sportivi fece riferimento all’International Sporting Code, che cita testualmente come infrazione il superamento della linea bianca.

Da quest’anno non sarà più così, basterà toccare la linea continua e si incapperà automaticamente in una penalità di cinque secondi da sommare al tempo di gara o da scontare in un’eventuale successiva sosta ai box.