F1 | Verstappen: "Buon inizio. Oggi volevamo solo capire la RB19"

Un sorriso, a volte, vale più di mille parole. E ha valore ancora maggiore se a farlo - certo, con cautela - è il 2 volte campione del mondo in carica Max Verstappen dopo la prima giornata di test pre-stagionali a Sakhir, in Bahrain.

L'olandese ha portato al battesimo della pista la RB19, unica monoposto rimasta celata nel corso delle ultime settimane sebbene avesse già fatto qualche giro, in gran segreto e lontana da occhi indiscreti, sul tracciato britannico di Silverstone.

I dati a disposizione di tutti parlano di una monoposto già piuttosto affidabile: 157 giri complessivi, ovvero quasi 3 gran premi effettuati. Il miglior tempo di giornata e tanti dati raccolti. Per questo Verstappen non ha nascosto la sua felicità, pur con moderazione. In fondo, questi, sono sempre test e non si ha certezza del lavoro che gli avversari svolgono.

"Sono contento, abbiamo fatto un sacco di giri ed era quello che volevamo. In pratica è stata una giornata tranquilla, senza problemi, e abbiamo potuto concentrarci sulla macchina per provare alcune cose e capire anche le gomme 2023. Ovviamente anche nelle temperature serali".

"Inizio ottimo, ma la macchina è un'evoluzione di quella dello scorso anno. Credo che l'anno scorso ci sia stato più tempo per adattarsi alla macchina e capire cosa si sarebbe dovuto fare. Naturalmente, con tutte le conoscenze acquisite l'anno scorso, credo che sia già molto più facile per tutti tornare qui".

"Ma sì, è bello vedere la nuova macchina, come si è evoluta rispetto all'anno scorso, capire che il comportamento è diverso anche per via delle gomme nuove. Quindi è stata una buona giornata per capire tutto questo".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Oltre alla raccolta dati, Red Bull Racing sta lavorando anche sulla risoluzione di alcuni problemi avuti l'anno scorso e sulla preparazione della RB19 non solo per Sakhir, ma anche per gli altri circuiti che comporranno il calendario più lungo ed estenuante di sempre per ciò che riguarda il Circus iridato.

"Stiamo lavorando sulla risoluzione dei problemi. Voglio dire, questa è solo una pista. Ci sono tante gare in calendario in cui la macchina avrà bisogno di cose diverse, per cui sarà una cosa passo dopo passo. Al momento è difficile dire se i problemi siano risolti, ma la macchina funziona bene e credo che questa sia la cosa importante".

A destare impressione, più che sul giro secco, è stato il passo gara mantenuto dall'olandese nel corso dei run fatti nel corso del pomeriggio. Veloci, costanti, con poco degrado di gomme e prestazioni. Ma già da domani il programma di lavoro sarà differente.

"Il prossimo passo che dovremo fare sarà spingere un po' di più, capire meglio le diverse mescole della Pirelli e decidere cosa fare a partire dal primo fine settimana di gara", ha concluso Verstappen.