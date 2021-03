Pirelli: ecco il calendario dei test delle gomme da 18"

Pirelli ha pianificato quest'anno 10 sessioni di test di sviluppo, per un totale di 28 giornate, con nove Team di Formula 1 in vista della stagione 2022 che introdurrà nuovi regolamenti tecnici tra cui il passaggio ai pneumatici da 18 pollici.

Questo programma di sviluppo, iniziato nel 2019 e poi sospeso nel 2020 a causa del Covid-19, potrebbe naturalmente essere oggetto anche quest'anno di modifiche dettate dalle restrizioni derivanti dalla pandemia.

Nel 2021, i test da 18 pollici prevedono l'utilizzo di pneumatici sia slick (sette sessioni) sia wet (tre sessioni) con quattro sessioni standalone e sei che si svolgeranno immediatamente dopo un weekend di gara. Le prime due sessioni hanno già avuto luogo af Jerez, in Spagna, con Ferrari dal 22 al 24 febbraio: sono stati testati sia pneumatici slick che da bagnato.

Quest'anno, in totale, le sessioni di test si sviluppano su 20 giorni-macchina ma, considerato che più di un costruttore sarà coinvolto in alcune sessioni, di fatto saranno 28 i giorni-macchina complessivi (22 su asciutto e 6 su bagnato).

"Non vediamo l'ora di riprendere i test per i nuovi pneumatici da 18 pollici ma, poiché la pandemia di Covid-19 - che ha portato alla sospensione dei test lo scorso anno - non si è ancora conclusa, è possibile che il programma previsto per quest'anno subisca delle modifiche in corsa. Ecco perché abbiamo anche un piano di riserva", ha detto il responsabile F1, Mario Isola.

"A ogni modo, abbiamo implementato un calendario che dovrebbe consentirci di riprendere saldamente da dove avevamo interrotto nel 2019 così da finalizzare le specifiche per la nuova generazione di pneumatici sulla base delle nuove regole che daranno alla Formula 1 un aspetto molto diverso a partire dal 2022".

"Ringrazio tutti i Team per il supporto nel fornire simulazioni e mule car che sono per noi un'ottima base su cui lavorare. Quest'anno proveremo sia i prototipi slick sia quelli wet da 18 pollici: abbiamo già iniziato a Jerez in Spagna per tre giorni con Ferrari, e termineremo il programma a settembre sul circuito francese di Magny-Cours con Alpine", ha concluso.

Ecco il programma completo dei test:

Circuito Data Gomme Team Jerez de la Frontera 22 febbraio Slick Ferrari Jerez de la Frontera 23-24 febbraio Wet Ferrari Bahrain 30-31 marzo – 1 aprile Slick Ferrari (giorno 1),

Alpine (giorni 2-3) Imola 20-21 aprile Slick Mercedes Barcellona 11-12 maggio Slick Alpine (giorno 1); Red Bull,

Alfa Romeo (giorni 1-2) Paul Ricard 25-26 maggio Wet Mercedes Spielberg 6-7 luglio Slick AlphaTauri Silverstone 20-21 luglio Slick Red Bull (giorno 1); Aston Martin, Haas (giorni 1-2) Budapest 3-4 agosto Slick Mercedes, McLaren (giorno 1); Ferrari, McLaren (giorno 2) Magny-Cours 15-16 settembre Wet Alpine