Norris: "Col motore Mercedes abbiamo un buon pacchetto"

A settembre del 2019 la McLaren ha annunciato il passaggio alle power unit Mercedes a partire dalla stagione 2021 e fino al 2024 tornando così ad utilizzare i propulsori della Casa tedesca come già accaduto tra il 1995 ed il 2014.

A causa del contenimento dei costi dovuto alla imprevista crisi economica dettata dalla pandemia globale, i team non potranno presentare delle nuove vetture in questa stagione, ma avranno la possibilità di sviluppare le monoposto 2021 grazie a dei gettoni.

La McLaren è stata costretta ad utilizzarne due per adattare la MCL35M alla nuova power unit, ma secondo Norris questo non rappresenterà un ostacolo per la scuderia che ha chiuso in terza posizione nel Costruttori.

“Penso che tutto sommato sia un pacchetto migliore”, ha dichiarato Norris a Motorsport.com. “E' un motore più potente e più affidabile. Nell’insieme vedo molti aspetti positivi”.

“Sono certo che ci saranno anche lati negativi. Abbiamo avuto un buon rapporto con la Renault, ma sono certo che dovremo affrontare una fase di apprendistato per cercare di capire al meglio il tutto. Ad ogni modo ho grande fiducia nei miei ingegneri e nei miei meccanici”.

“Di sicuro alcune cose saranno più complicate, ma il pacchetto complessivo dovrebbe essere più competitivo e ci dovrebbe consentire di migliorare ulteriormente le nostre prestazioni”.

La McLaren sarà così il quarto team presente in griglia motorizzato Mercedes e si unirà, oltre alla squadra campione del mondo, alla Aston Martin ed alla Williams.

La scuderia di Woking effettua questo passaggio al termine della migliore stagione compiuta negli ultimi otto anni.

Nel 2020 la McLaren è riuscita a conquistare due podi ed ha stupito anche Lewis Hamilton tanto che il sette volte campione del mondo ha previsto a breve un ritorno al successo per la squadra che l’ha fatto esordire in Formula 1.

Negli scorsi mesi Norris aveva già spiegato di aver avuto parecchi difficoltà nel capire ed interpretare la MCL35.

La maggior parte delle componenti di quella vettura saranno adesso riportate sulla MCL35M, ma la conoscenza con la monoposto potrebbe rivelarsi determinante per superare gli ostacoli affrontati la passata stagione.

“Avevamo una vettura complicata, ma ci sono ancora molte cose sulle quali dobbiamo lavorare nel corso del 2021. Credo che potremo lavorare su questi fattori negativi e trasformarli in positivi per rendere la vettura più veloce”.

“Non ci troviamo nella situazione di avere una vettura lenta che non sappiamo come migliorare. Conosciamo la direzione che dobbiamo prendere, ma è difficile sbloccarla per trovare quella performance che ancora ci manca”.

“Probabilmente è per questa ragione che negli ultimi due o tre anni, ad eccezione della Ferrari, i team hanno mantenuto le stesse prestazioni. Anche se spendi molti soldi non è mai facile per gli ingegneri riuscire a comprendere come muoversi. Delle volte può trattarsi di differenze millimetriche che alla fine fanno una grande differenza”.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con la fabbrica, con il reparto aerodinamico e con tutti gli altri reparti e tutti stanno dando il massimo per sviluppare al meglio la vettura”.