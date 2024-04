F1 | Norris, pole bagnata: "L'ultimo giro è stato o tutto o niente"

Come se non bastasse che erano cinque anni che non si correva in Cina e che il Shanghai International Circuit ospitasse la prima Sprint della stagione, con tanto di format modificato rispetto alla scorso anno, ci si è messa anche la pioggia a rendere ancora più imprevedibile la giornata di venerdì. Dopo aver solamente minacciato il tracciato cinese nella Q1 e nella Q2 della Sprint Qualifying, le nuvole hanno iniziato a scaricare acqua poco prima che cominciasse il segmento decisivo, andando a mischiare ulteriormente le carte.

Queste condizioni hanno finito per ribaltare i pronostici e a fare festa alla fine sono stati Lando Norris e la McLaren. Una pole per la Sprint che è stata tinta anche di giallo, perché inizialmente il tempo del britannico era stato cancellato per un'infrazione ai track limits. Tuttavia, dopo una revisione, i commissari hanno deciso di convalidare nuovamente il suo crono, beffando Lewis Hamilton che si stava già pregustando il ritorno al palo con la Mercedes.

Sulla vicenda, ha fatto subito chiarezza il team principal della squadra di Woking, Andrea Stella: "Pensiamo che possa essere stato perché nel giro precedente è uscito all'ultima curva. E forse hanno pensato che in questo caso, se fosse uscito all'ultima curva, ci sarebbero state delle implicazioni per il giro successivo. Il giro successivo è il giro della pole e quel giro è completamente pulito. Quindi non c'è alcun problema".

Norris invece non ha neppure citato l'episodio, ma ha sottolineato quanto sia stato complicato riuscire a non commettere errori con le condizioni della pista che andavano peggiorando di giro in giro. E, anche se non sarà una pole che finirà negli almanacchi delle statistiche, non ha nascosto la sua soddisfazione per il buon lavoro fatto da lui e dalla squadra.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sono molto contento e per prima cosa voglio ringraziare il team, ma è stato molto complicato, perché c'è sempre nervosismo prima di una sessione come questa, quando sai che pioverà da un momento all'altro. Eravamo abbastanza contenti sull'asciutto, perché abbiamo avuto un buon passo per ora in questo weekend, però ero abbastanza nervoso, perché in queste condizioni devi rischiare tanto, spingendo ma cercando di rimanere in pista. Non ho fatto bene i primi due giri, ma l'ultimo è stato abbastanza buono per la pole. Peccato che non sia una qualifica vera e propria, ma sono contento", ha detto Norris.

"Ho dovuto abortire i primi due giri, quindi l'ultimo era o tutto o niente, però pioveva sempre più forte, quindi le condizioni erano sempre peggiori. Ho commesso anche un paio di errori, ma è stato divertente. Abbiamo finito in pole ed era esattamente quello che volevamo, anche se è stata una bella sorpresa. E' la posizione migliore per domani", ha aggiunto.

Riguardo alle sue chance di provare a confermarsi nella Sprint di domani mattina poi ha concluso: "Stamattina abbiamo fatto qualche giro consecutivo per cercare di capire il nostro potenziale. Ma dipenderà tanto dal meteo, perché c'è rischio di pioggia anche domani. Se le condizioni saranno queste, credo che avremo una buona occasione. Ma la gara è comunque molto diversa dalle qualifiche, quindi sono sicuro che tutti miglioreranno. Ma il nostro ritmo è buono sia sul bagnato che sull'asciutto e siamo in una buona posizione. Come ho detto, è un po' una sorpresa, ma abbiamo fatto un buon lavoro ed ha dato i suoi frutti".