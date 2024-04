F1 | Marko: "Parlo con Sainz, ma non possiamo coprire l'offerta Audi"

In un’intervista rilasciata alla testata austriaca Kleine Zeitung, Helmut Marko ha chiarito la posizione Red Bull su un mercato piloti che sta tenendo banco. Il consulente della squadra non è entrato nel merito della posizione di Max Verstappen, limitandosi ad esaltare il contributo che garantisce alla squadra il campione del mondo.

“Non ha bisogno di una squadra intorno a lui che lo aiuti in queste situazioni – ha ribadito Marko riferendosi al periodo di tensione che ha attraversato la squadra – è un'eccezione e ha appena 27 anni. Non ci sarà mai un altro Verstappen, o almeno, non ne vedo uno in questo momento”.

Marko ha sottolineato anche il supporto ricevuto da Max nel weekend di Jeddah, quando la sua posizione in seno alla squadra è sembrata in bilico:

“È stato davvero un grande segno di lealtà che non davo assolutamente per scontato, soprattutto al giorno d'oggi”.

Sergio Perez e Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il 2023 sembra un lontano ricordo. Un anno fa Marko aveva più volte tuonato nei confronti di Sergio Perez a causa del suo rendimento inferiore rispetto alle attese dalla squadra, ma oggi lo scenario è drasticamente cambiato. Il rinnovo per la stagione 2025 sembra diventato possibile ed anche probabile.

“È chiaro che Checo sta vivendo la sua migliore stagione da quando è con noi – ha sottolineato Marko - se confermerà prestazioni come quelle delle qualifiche in Giappone, allora per la Red Bull sarà sicuramente la migliore opzione per il 2025. Lavora molto con la squadra e ora ha anche capito che il percorso radicalmente diverso intrapreso l'anno scorso in materia di setup è stato un errore. Oggi la sua macchina è più vicina all’assetto di Max e questo lo aiuta”.

Marko ha ammesso di essere comunque in contatto con Carlos Sainz...

“Ci parliamo, sta vivendo la sua stagione migliore in Formula 1, ma ha un'offerta molto redditizia da parte dell'Audi che non possiamo superare, né eguagliare. Conosciamo Carlos dai tempi della Toro Rosso, quando era compagno di Max, e ricordo che gli fece davvero male quando noi della Red Bull scegliemmo Verstappen e non lui”.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

La porta che avrebbe potuto ricondurre Daniel Ricciardo alla Red Bull è invece sempre più una fessura.

“La sfida per lui era essere chiaramente più veloce di Yuki – ha ribadito Marko – è questa la condizione per poter ambire ad un posto in Red Bull. Finora non è stato così, in Giappone si è avvicinato, vedremo, al momento abbiamo disputato solo quattro gare. Yuki, invece, ha avuto un ottimo inizio di stagione, non è più il pilota ‘caldo’ di una volta”.

Marko non è entrato nel merito di una possibile sostituzione in corsa tra Ricciardo e Liam Lawson, ma ha ribadito che sarà nell’interesse della squadra garantire al neozelandere un posto da titolare la prossima stagione.

“Con Liam abbiamo a disposizione un pilota molto forte – ha concluso Marko – e sappiamo che contrattualmente avrà il diritto di guidare per un’altra squadra se non gli metteremo a disposizione una monoposto nel 2025. Sarebbe ovviamente utile per noi poterlo vedere in Formula 1 nel corso di questa stagione, ci aiuterebbe ad avere un quadro ancora più chiaro, ma questo è un argomento complesso, dobbiamo vedere cosa accadrà gara dopo gara”.