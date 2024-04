F1 | Norris: "La McLaren può vincere nel 2024 se facciamo tutto giusto"

La McLaren si trova attualmente al terzo posto nella classifica costruttori 2024 - con 55 punti di vantaggio e due posizioni in più rispetto alla stessa fase di un anno fa - e precede Mercedes ed Aston Martin nella serrata lotta dietro alla Red Bull ed alla Ferrari.

Sebbene si tratti di un notevole miglioramento rispetto all'anno precedente, la Ferrari si è affermata finora come la rivale più vicina alla Red Bull in questa stagione, una posizione di cui aveva goduto probabilmente la McLaren nella seconda parte del 2023.

Il grande lavoro di sviluppo fatto dalla Ferrari durante l'inverno ha aiutato gli uomini del Cavallino ad avere la meglio sulla McLaren anche su una pista veloce come Suzuka, dove due settimane fa Lando Norris si è qualificato terzo, ma poi in gara è stato superato da entrambe le Rosse, vedendo sfumare il podio alle spalle delle di Max Verstappen e Sergio Perez.

Dopo Suzuka, il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha dichiarato al podcast "F1 Nation" di ritenere che la sua squadra possa ancora "pensare di vincere delle gare quest'anno" se riuscirà a replicare l'impressionante lavoro di sviluppo svolto nel 2023.

Quando gli è stato chiesto di commentare le parole di Stella nella conferenza stampa del Gran Premio della Cina di questo fine settimana, Norris ha scherzato sul fatto che questo non accadrà nel breve termine.

"Non a breve, questo è certo!", ha detto prima di farsi una bella risata. Ma poi ha aggiunto: "Penso che possiamo farcela nel posto giusto e nel momento giusto, se miglioriamo la macchina come dobbiamo".

"Onestamente, non ero troppo frustrato a Suzuka", ha continuato. "Tutto è andato più o meno come ci aspettavamo. Non credo che abbiamo fatto un lavoro perfetto e probabilmente avevamo il potenziale per finire una posizione più avanti".

"Per tutta la stagione abbiamo occupato la stessa posizione, dietro alla Red Bull ed alla Ferrari, e in gara siamo sempre stati un po' più avanti rispetto agli altri. Ed è esattamente com'è andato lo scorso fine settimana. Quindi non credo che ci siano state troppe frustrazioni".

"Ma conosciamo i nostri problemi, sappiamo cosa dobbiamo migliorare e se riusciremo a farlo, credo che Andrea abbia ragione: quest'anno possiamo vincere delle gare e possiamo essere competitivi con le altre due squadre che non ci precedono".

"Ma questo è un 'se' e bisogna lavorare sodo per migliorare la vettura in alcune aree, che sono state la grande sfida per noi negli ultimi anni. Ma se ci riusciremo, sono certo che potremo disputare delle belle gare".

La McLaren porterà il suo primo importante aggiornamento per la MCL38 al prossimo appuntamento di Miami, e potenzialmente altri due grandi pacchetti nel corso della stagione.