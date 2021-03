Mercedes W12: ecco la scheda tecnica

Questa mattina il team Mercedes-AMG Petronas F1 ha presentato la sua nuova arma, chiamata F1 W12 E Performance. Si tratta della monoposto con cui Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovranno cercare di continuare la serie record di titoli iridati firmati dalla Stella a tre punte e dal 7 volte iridato.

A qualche minuto dalla pubblicazione delle prime foto della freccia rimasta quasi del tutto nera dopo il cambio di livrea dello scorso anno, ecco la scheda tecnica della monoposto pensata e realizzata a Brackley dal team di progettazione Mercedes.

Telaio

Monoscocca: Struttura in fibra di carbonio stampata e composito a nido d'ape.

Carrozzeria: Fibra di carbonio composita che include il cofano motore, i sidepod, il fondo, il muso, l'ala anteriore e l'ala posteriore.

Abitacolo: Sedile del pilota rimovibile in carbonio composito anatomico, cintura di sicurezza a sei punti OMP, sistema HANS.

Strutture di sicurezza: Cella di sopravvivenza dell'abitacolo con struttura resistente agli urti e pannelli di penetrazione, struttura di impatto anteriore, strutture di impatto laterali prescritte, struttura di impatto posteriore integrata, strutture di rollio anteriore e posteriore, struttura di protezione del conducente in titanio (Halo).

Sospensione anteriore: A quadrilatero in fibra di carbonio e molle di torsione e bilancieri attivati da pushrod.

Sospensione posteriore: A quadrilatero in fibra di carbonio, molle a torsione e ammortizzatori interni attivati da pullrod.

Ruote: Magnesio forgiato O.Z.

Pneumatici: Pirelli.

Impianto frenante: Carbone Industries Carbon / Dischi e pastiglie in carbonio con freno posteriore-by-wire.

Pinze freno: Brembo.

Sterzo: Pignone e cremagliera servoassistiti.

Volante: Costruzione in fibra di carbonio.

Elettronica: ECU standard FIA e sistema elettronico ed elettrico omologato FIA.

Strumentazione: Sistemi elettronici McLaren (MES).

Sistema di alimentazione: Vescica in gomma rinforzata in kevlar ATL.

Lubrificanti e fluidi: PETRONAS Tutela.

Trasmissione

Cambio: Otto velocità in avanti, una unità di retromarcia con carter in fibra di carbonio.

Selezione delle marce: Sequenziale, semi-automatico, attivazione idraulica.

Frizione: Piatto in carbonio.

Dimensioni

Lunghezza totale: Oltre 5000mm.

Larghezza totale: 2000mm.

Altezza totale: 950mm.

Peso complessivo: 752kg.

Mercedes-AMG F1 M12 E Performance - Specifiche tecniche

Specifiche della Power Unit

Tipo: Mercedes-AMG F1 M12 E Performance.

Peso minimo: 145 kg.

Perimetro dell'unità di potenza: Motore a combustione interna (ICE).

Unità Motogeneratore - Cinetico (MGU-K).

Unità motore generatore di calore (MGU-H).

Turbocompressore (TC).

Accumulatore di energia (ES).

Elettronica di controllo (CE).

Assegnazione delle unità di potenza: Tre ICE, TC e MGU-H per pilota a stagione.

Due MGU-K, ES, CE per pilota a stagione

Motore a combustione interna (ICE)

Capacità: 1,6 litri.

Cilindri: Sei.

Angolo di banco: 90.

Numero di valvole: 24.

Max rpm ICE: 15,000 rpm.

Portata massima di carburante: 100 kg/ora (sopra 10.500 rpm).

Iniezione di carburante: Iniezione diretta ad alta pressione (max 500 bar, un iniettore/cilindro).

Carica a pressione: Compressore monostadio e turbina di scarico su un albero comune.

Max rpm Turbina di scarico: 125.000 rpm.

Sistema di recupero dell'energia (ERS).

Architettura: Recupero di energia ibrido integrato tramite unità elettriche motore-generatore.

Deposito di energia: Soluzione di batteria agli ioni di litio di minimo 20 kg di peso regolamentare.

Accumulo massimo di energia/lap: 4 MJ.

Max rpm MGU-K: 50.000 rpm.

Potenza massima MGU-K: 120 kW (161 CV).

Max recupero di energia/giro MGU-K: 2 MJ.

Massimo dispiegamento di energia/lap MGU-K: 4 MJ (33,3 s a piena potenza).

Massimo numero di giri MGU-H: 125.000 giri/min.

Potenza massima MGU-H: Illimitata.

Max recupero di energia/lap MGU-H: Illimitato.

Massimo dispiegamento di energia/corsa MGU-H: Illimitato.