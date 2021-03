Alpine A521: la diretta streaming a partire dalle 16

Quella di oggi è una giornata ricca di novità per quanto riguarda la Formula 1. Stamattina abbiamo scoperto le forme della Mercedes W12, ma nel pomeriggio sarà la volta di uno dei nuovi marchi del Circus, ovvero l'Alpine.

Di fatto, la squadra è sempre quella che ha base ad Enstone, ma ha cambiato i suoi colori, passando da quelli della Renault a quelli del marchio sportivo della Casa francese. Ma bisogna dire che c'è stato anche un certo rinnovamento all'interno del team.

Sul ponte di comando non c'è più Cyril Abiteboul, ma al suo posto sono state divise le responsabilità tra Davide Brivio, che fa il suo debutto in Formula 1 dopo aver portato al titolo in MotoGP la Suzuki nella seconda stagione, e Marcin Budkowski.

Ma la novità più importante sarà nell'abitacolo perché, dopo due anni d'assenza dalla Formula 1, farà il suo grande ritorno Fernando Alonso. Lo spagnolo, che prende il posto di Daniel Ricciardo accanto ad Esteban Ocon, sarà costretto a saltare la presentazione di oggi a causa di un incidente avvenuto mentre si allenava in bicicletta, nel quale ha rimediato un infortunio alla mascella che comunque non dovrebbe pregiudicare la sua presenza ai test della settimana prossima.

L'Alpine aveva già mostrato un'anteprima di quelli che potrebbero essere i suoi colori diverse settimane fa, anche se non è detto che la livrea definitiva sia ancora quella. In ogni caso, non bisognerà attendere ancora molto, perché l'evento di presentazione della A521 inizierà alle ore 16 e potrete seguirla in streaming con il video che trovate qui sopra.