McLaren: accordo pluriennale con uno sponsor strappato a Williams

Il sospetto era già venuto nelle prime ore di questa mattina, quando Williams ha ringraziato Unilever per la partnership avuta negli ultimi anni. Poco dopo, è arrivata la conferma. L'ormai ex sponsor della Williams apparirà sulle McLaren a partire da questa stagione.

Il team di Woking e Unilever hanno siglato un accordo pluriennale dal punto di vista tecnico, perché il nuovo sponsor potrà migliorare le performance e l'efficienza del CFD, aumentare e potenziale le capacità d'analisi dei sistemi complessi e creare un'accademia d'ingegneria per creare il giusto ricambio di personale, che sia sempre all'avanguardia e possa permettere una crescita costante al team.

Zak Brown, amministratore delegato di McLaren Racing, ha parlato così della nuova partnership annunciata questa mattina: " McLaren e Unilever sono 2 organizzazioni con una reputazione globale che guardano all'innovazione, ispirazione e leadership nel settore tecnologico".

"Per oltre 50 anni la Mclaren è stata innovatrice nell'ingegneria e forza trainante con innovazioni all'avanguardia e scoperte pionieristiche. Questa partnership ci consente di condividere conoscenze e competenze tra due organizzazioni come le nostre, sviluppando aree per entrambe le imprese. Non vediamo l'ora di iniziare questa partnership nella stagione 2020 di F1".

Scorrimento Lista Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 1 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 2 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 3 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 4 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 5 / 40 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 6 / 40 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 7 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 8 / 40 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, precede Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, e Sergio Perez, Racing Point RP19 9 / 40 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, lotta con Lando Norris, McLaren MCL34 10 / 40 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 11 / 40 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 12 / 40 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 13 / 40 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, arriva sulla griglia 14 / 40 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren, Lando Norris, McLaren, e il team McLaren 2019 15 / 40 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, arriva sulla griglia con i meccanici 16 / 40 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren, e Lando Norris, McLaren 17 / 40 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 18 / 40 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 19 / 40 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 20 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 21 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 22 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 23 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 24 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 25 / 40 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 26 / 40 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 27 / 40 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 28 / 40 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, precede Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, Robert Kubica, Williams FW42, e George Russell, Williams Racing FW42 29 / 40 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 30 / 40 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34, precede Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, Lance Stroll, Racing Point RP19, e Sergio Perez, Racing Point RP19 31 / 40 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, precede Charles Leclerc, Ferrari SF90, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, e Lando Norris, McLaren MCL34 32 / 40 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP19, precede Lando Norris, McLaren MCL34 33 / 40 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 34 / 40 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 35 / 40 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 36 / 40 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 37 / 40 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 38 / 40 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, precede Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 39 / 40 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 40 / 40 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Video correlati