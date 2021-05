Leclerc: "Questa per noi è quasi una pole. Ottimo risultato"

Un quarto posto che vale una pole position. Charles Leclerc ha firmato la classica "pole degli altri", quella destinata a chi non guida né Mercedes, né Red Bull, firmando un'ottima prestazione che lo porterà a scattare in seconda fila al GP di Spagna che scatterà domani al Montmelo di Barcellona.

Il pilota della Ferrari è stato autore di un ultimo tentativo eccellente nella Q3 di oggi pomeriggio, sfruttando l'ultimo set di gomme Soft a sua disposizione.

"Questa per noi è quasi come una pole. Per noi non c'era altro che potessimo fare. Il terzo posto era irraggiungibile, dunque quarti e sono felice. Speriamo ora di fare una buona partenza e una buona gara domani", ha dichiarato Leclerc al termine delle Qualifiche.

Il monegasco ha anche ammesso di aver fatto un giro migliore nel primo dei due tentativi dell'ultima frazione delle Qualifiche, quello fatto con gomme Soft usate, che lo aveva portato al sesto posto e a pochi millesimi da Ocon, Sainz e Ricciardo.

"Credo che il miglior giro fosse quello che ho fatto con gomma Soft usata, il primo della Q3. Era un bel giro. Nell'ultimo ho faticato nel terzo settore. Se andate a vedere il mio giro ho fatto un errore alla curva 10, però a parte quello è stato un buon giro".

"E' stata una qualifica difficile. In Q1 e Q2 ho fatto tanta attenzione per poter fare un buon giro, il più pulito possibile, per poter avere un buon assetto alla fine della Q2 in vista della gara. Poi in Q3 ho trovato subito un buon ritmo e un buon feeling con la macchina e sono contento di partire quarto".

In questo 2021 così atipico la Ferrari sta lavorando di fino per capire il potenziale della SF21 e per sfruttarla al meglio in ogni situazione.

"Stiamo ottimizzando il pacchetto che abbiamo. Da inizio stagione la macchina è la stessa e sarà così sino a fine stagione a parte piccoli dettagli. Sta a noi ottimizzare la macchina e il pacchetto che abbiamo e abbiamo fatto bene sino a ora. Speriamo di fare bene anche domani".

"Noi dobbiamo approfittare di occasioni come queste, dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni, sia io che Carlos, e oggi ci siamo riusciti. Per cui siamo contenti".