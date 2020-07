Leclerc: "L'incidente con Seb? Sono stato uno str...."

Il weekend della Ferrari in Austria è iniziato male e finito nel peggiore dei modi. La SF1000 è senza dubbio una vettura sbagliata (e la prova è arrivata ieri con una qualifica bagnata chiusa con distacchi imbarazzanti dalla vetta) ma oggi ci si è messo anche Charles Leclerc a complicare ulteriormente la situazione.

Il monegasco, autore dell’undicesimo crono al sabato, è scattato dalla quattordicesima casella causa penalità di tre posizioni ed al via ha mancato totalmente di lucidità nel rimontare.

Giunto alla prima curva Charles ha frenato in grande ritardo colpendo il cordolo interno per poi scomporsi e finire con l’impattare contro il retrotreno della Ferrari di Vettel distruggendogli completamente l’ala posteriore.

Come se non bastasse, oltre al mesto ritiro del tedesco, Charles è stato costretto dopo pochi giri a rientrare ai box e scendere dalla monoposto a causa degli ingenti danni riportati al fondo della sua vettura.

Lo sgomento al muretto box della Rossa è stato palese e quando Leclerc è giunto di fronte ai microfoni di Canal+ non si è nascosto dietro un dito usando anche parole forti.

“Ovviamente è stata solo colpa mia, non c’è dubbio. Oggi sono stato uno stronzo, non riesco a trovare altri termini per descrivere quanto accaduto, e quando succedono cose simili è giusto ammetterlo”.

Charles ha ammesso di aver rischiato il tutto per tutto al via per guadagnare quante più posizioni possibili, ma l’esito della manovra non è stato quello sperato.

“Ci ho provato. Ho pensato che se fossi riuscito a superare sarei riuscito a guadagnare quattro o cinque posizioni. Purtroppo non è andata come speravo. Sono stato stupido e dovrò imparare la lezione”.

“D’altra parte nella nostra situazione si deve cogliere ogni occasione quando si presenta. Oggi, però, ho sbagliato ed ho creato un danno al team procurando un doppio ritiro”.

Lecler ha poi voluto sgomberare il campo da un eventuale concorso di colpe con Vettel. Per il monegasco Seb è totalmente incolpevole dell’incidente.

“La lotta con Seb è stata complicata. Mi ha visto, ma non aveva dove andare. Ha capito la situazione ma è complicato per tutto il team. Le scuse non sono sufficienti”.

Charles, infine, si è scusato con il team per un doppio ritiro che lascia l’amaro in bocca in un inizio di stagione che definire complicato è riduttivo…

“Mi dispiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per portare gli aggiornamenti. Non tutto ha funzionato alla perfezione, ma siamo riusciti a fare un piccolo passo avanti. Non ci sono scuse, avevo troppa voglia di fare bene”.

Informazioni aggiuntive di Basile Davoine