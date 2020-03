Il Minardi Day 2020 è confermato, si cerca una data post-pandemia

Anche nel 2020 il Minardi Day si farà: questa è la notizia certa che l'organizzazione dell'evento ha tenuto a dare a tutti gli appassionati dei motori.

La manifestazione dedicata alla gloriosa Scuderia di Faenza, ma anche a tutto il mondo delle corse storiche, si terrà come sempre ad Imola presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ma in data da definire.

I problemi legati alla pandemia di Coronavirus non hanno infatti consentito di fissare un weekend preciso per il Minardi Day, ma i lavori per la sua realizzazione proseguono, come confermano in coro Gian Carlo, Giuseppe e Ferdinando Minardi in una nota ufficiale diffusa stamattina.

"Abbiamo lavorato sodo per poter realizzare quest’anno un’edizione dell’Historic Minardi Day che sia ancora più appassionante e coinvolgente in ogni suo dettaglio. La macchina organizzativa del Minardi Day, seppur in smart working per seguire al meglio le indicazioni del Decreto Governativo relativo al Coronavirus, è pronta. Ciononostante è nostro dovere considerare l’emergenza COVID-19 con la massima serietà possibile", si legge nel comunicato.

"In tal senso abbiamo deciso di individuare nuove date per il Minardi Day, che possano dare a Voi e a noi tutti la serenità di poter realizzare un evento nelle condizioni di massima sicurezza, allegria, passione e condivisione. La riprogrammazione delle nuove date sarà effettuata e comunicata al più presto e, statene certi, proporrà una soluzione efficace e ottimale per lo svolgimento dell’Historic Minardi Day 2020".

"Avremo quindi anche quest’anno tre giorni da sogno presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove potremo e dovremo festeggiare la ripartenza delle attività e il rilancio del nostro Paese".