Lettera di Wolff: "Mercedes resterà attiva con tutti i fan"

Arriva da Toto Wolff un messaggio importante in un periodo di certo non semplice anche per il mondo del motorsport: “Non staremo in silenzio”.

In un momento in cui è di fatto impossibile programmare e prevedere quando sarà possibile tornare in pista, la Mercedes si impegna a restare in contatto con fans e appassionati, utilizzando tutte le piattaforme a disposizione per comunicare con il mondo esterno. La conferma è arrivata in una lettera inviata oggi da Wolff, che riportiamo di seguito:

"Cari fan del motorsport, tutti noi adoriamo il mondo delle corse. Al di là dell’amore per i colori argento o rosso, rosa o giallo, arancione o blu, ciò che ci unisce è la nostra passione per le corse. La prospettiva di dover trascorrere dei mesi senza Formula 1, proprio nel momento in cui la stagione stava per iniziare, è comprensibilmente deludente".

"Dopotutto, non vedevamo l'ora di sentire il rombo dei motori, di vedere le macchine in pista con al volante i migliori piloti del mondo a darsi battaglia. Ma allo stesso tempo, dobbiamo anche renderci conto che correre è divertimento. Lo prendiamo molto sul serio, perché lo adoriamo, ma nel mondo non è qualcosa di essenziale. Ad esserlo sono invece la salute e il benessere dei nostri fan, dei membri del nostro team e della società in generale".

"Come squadra e come sport dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere il nostro personale e ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus. Supportiamo pienamente le decisioni prese nel meeting di ieri e lavoreremo a stretto contatto con Formula 1, FIA, promotori locali e i nostri colleghi delle altre squadre al fine di trovare le migliori risposte agli interrogativi che nei prossimi mesi dovrà affrontare il nostro sport".

"A cavallo di marzo e aprile, le fabbriche di tutte le squadre saranno chiuse per un periodo di tre settimane anticipando la chiusura estiva, dove si spera di poter recuperare alcune delle gare al momento rinviate, sempre nel rispetto del lavoro di tutti i nostri colleghi".

"Lo sport non ha solo il potere di intrattenere, ma anche di unirci, molti di noi condividono ricordi emozionanti legati al motorsport con familiari e amici. Nelle prossime settimane questo legame sarà celebrato nelle nostre case e senza cornice di pubblico; non attraverso il contatto diretto, ma attraverso le videochiamate o i social media".

"Dovremo adattarci a nuove sfide, ma le affronteremo con la stessa energia e determinazione che mettiamo in campo quando andiamo in pista. Non staremo in silenzio, ma useremo la nostra creatività e le nostre piattaforme per essere una voce positiva nella comunità di Formula 1, per voi, i nostri fan, compagni di squadra, partner e rivali: è stando insieme che supereremo queste sfide".

"Vi esorto, state al sicuro, seguite i consigli degli esperti, assicuratevi di mantenere le distanze e continuate a lavarti le mani!".