Il grande libro della Formula 1 di Dal Monte e Zapelloni

La prefazione è di Charles Leclerc, il giovane pilota sul quale la Ferrari ha scommesso il futuro. E il monegasco ha citato proprio il fondatore del Cavallino quando diceva: “Date un foglio di carta a un bambino, dategli dei colori e chiedetegli di disegnare un’automobile, sicuramente la farà rossa. Devo dire che aveva ragione. E poco importa se oggi magari le disegna e le colora sullo schermo di un computer: le Rosse sono e sempre rimarranno il sogno di un bambino. Per me questo sogno è diventato una realtà”.

Il grande libro della Formula 1 di Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni

Leclerc, insieme a Max Verstappen, rappresenta il volto nuovo di una Formula 1 che ha compiuto nel 2020 i suoi 70 anni. La storia dei GP è un vero e proprio romanzo iniziato il 13 maggio del 1950 in Gran Bretagna. Da allora l’epopea delle corse nella massima espressione dell’automobilismo si è alimentata di storie ricche di avventure che hanno alimentato successi, gioie, ma anche dolori e tragedie.

Con “Il grande libro della Formula 1” Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni ripercorrono 70 anni di storie che sono di monoposto, ma soprattutto di uomini: campioni che hanno trasformato un piccolo evento motoristico nella più grande manifestazione sportiva internazionale.

Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari, Graham Hill e Jim Clark, Jackie Stewart e Niki Lauda. Hanno caratterizzato il loro tempo, in alcuni casi anche al di fuori dell’ambito sportivo: da Gilles Villeneuve ad Ayrton Senna, il lungo duello tra Mika Hakkinen e Michael Schumacher, fino all’ultimo capitolo con Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

Il libro edito da Baldini+Castoldi (prezzo 30 euro) tutte queste storie le racconta in 1.360 pagine.

Luca Dal Monte è nato a Cremona nel 1963. I suoi libri sono tradotti e letti in tutto il mondo. Ferrari Rex, la sua monumentale biografia di Enzo Ferrari, ha vinto il Premio Selezione Bancarella Sport ed è stata finalista del Motoring Book of the Year Award del Royal Automobile Club inglese. Per Baldini+Castoldi ha pubblicato nel 2009 il romanzo La Scuderia. È stato responsabile della Comunicazione di Ferrari negli Stati Uniti e di Maserati S.p.A.

Umberto Zapelloni, dopo esser stato inviato de «il Giornale» sui circuiti del Mondiale di Formula 1, è stato responsabile della redazione Sport e Motori al «Corriere della Sera» e vicedirettore della “Gazzetta dello Sport”. Oggi collabora con “il Giornale”, “il Foglio”, “l’Automobile”, “Auto Italiana”, Sky e cura il sito topspeedblog.it. Ha scritto Formula Ferrari (2004, con Michel Comte, tradotto in molte lingue), Ferrari 70 (2017), Ferrari, gli uomini d’oro del Cavallino (2019), La storia della Formula 1 in 50 ritratti (2020).

Insieme, sempre per Baldini+Castoldi, hanno pubblicato La Rossa e le altre (2000), La Rossa dei record (2002), Una leggenda che continua (2003).