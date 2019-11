Hamilton: "Superare la Ferrari? Difficile con meno potenza"

Continua la “crisi di astinenza” di Lewis Hamilton. Il fresco sei volte campione del mondo, infatti, anche in Brasile non è riuscito ad imporsi nella sua specialità, la qualifica, ed ha chiuso il turno con il terzo tempo alle spalle di Max Verstappen e Sebastian Vettel.

Hamilton non riesce ormai ad imporsi sul giro secco da 9 appuntamenti. Era il lontano weekend del GP di Germania quando Lewis ha conquistato la pole numero 87 in carriera, ma nonostante questa assenza dalla vetta della classifica dei tempi, il suo palmares si è arricchito con il sesto titolo iridato.

Le possibilità di tornare in pole in Brasile sembravano elevate, quantomeno al termine delle FP3. Hamilton, infatti, al termine della sessione ha affermato come al termine del terzo turno aveva avuto buone sensazioni dalla vettura poi non replicate nel Q3.

“Prima di tutto voglio fare le mie congratulazioni a Max per il grandissimo giro che ha fatto. Noi siamo sembrati piuttosto competitivi nelle libere 3, ma poi abbiamo perso qualcosa in qualifica o forse gli altri sono riusciti a guadagnare qualcosa”.

La delusione per aver chiuso alle spalle della Red Bull di Verstappen e della Ferrari di Vettel è stata presto archiviata. Hamilton, infatti, si è detto consapevole di non poter lottare alla pari con i due rivali a causa del gap di potenza che, secondo il britannico, la power unit Mercedes paga nei confronti di quella giapponese e italiana.

“Nonostante ciò sono comunque contento. Superare le Ferrari sarà complicato perché noi abbiamo meno potenza rispetto agli altri, e questo ci fa perdere molto tempo, ma io ho dato tutto quello che avevo. Ho fatto il mio giro migliore nell’ultimo tentativo ed è fantastico”.

Potrà Hamilton replicare il successo, seppur fortunato, ottenuto 12 mesi fa? Lewis sembra scettico a riguardo.

“Sicuramente sarà una gara difficile da vincere per noi. Il tracciato, oltre ad essere ricco di storia per le imprese di Senna, è molto impegnativo”.