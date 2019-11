Vettel scherza: "Sospetta la velocità in rettilineo delle Red Bull"

Sebastian Vettel è riuscito a estrarre quasi tutto il potenziale della Ferrari SF90 nel corso delle Qualifiche del Gran Premio del Brasile, centrando il secondo tempo che domani gli permetterà di scattare in gara dalla prima fila accanto al poleman Max Verstappen.

Nel corso dei due tentativi fatti in Q3, il tedesco ha commesso piccoli errori, che però non hanno influito sul risultato finale. La Red Bull è apparsa in grande forma a Interlagos, stupendo tutti non solo nel settore centrale - quello in cui il carico aerodinamico delle RB15 fa la differenza - ma anche sui rettilinei.

Proprio su questo Vettel ha scherzato, memore del duro attacco di Max Verstappen nei confronti della Ferrari sferrato poche settimane fa: "La Ferrari ha smesso di barare e ora i risultati si vedono". Il 4 volte iridato si è rivolto verso l'autore della pole e ha dichiarato: "E' stato sorprendente che le Red Bull siano andate così veloci in rettilineo, e forse un po' sospetto...".

Verstappen ha risposto alla battuta di Vettel in modo meno irritato del solito, ma nemmeno stando troppo allo scherzo. Il ferrarista ha poi ammesso di aver fatto piccoli errori nel corso dei suoi 2 tentativi della Q3, ma anche che Verstappen si è pienamente meritato la pole in virtù dei tempi fatti sia nel primo che nel secondo tentativo.

"Ho fatto un errorino alla prima curva nel primo tentativo, però Max si è migliorato ulteriormente nel secondo tentativo e la pole position è sua, giù il cappello. Sono contento della prima fila, vedremo cosa saremo in grado di fare domani. La macchina è andata bene. Si è migliorata nel corso delle qualifiche, era il nostro obiettivo, e ora speriamo di poter proseguire di slancio anche in ottica gara".

Le temperature della pista e la gestione gomme saranno aspetti fondamentali nella giornata di domani. Vettel è contento delle prestazioni della SF90, ma il vero punto interrogativo sarà proprio legato a come le Rosse riusciranno a gestire le gomme.

"Difficile dire se riusciremo a giocarcela con le Red Bull. Sia loro che le Mercedes sembrano meglio nella gestione delle gomme, però se siamo lì vuol dire che abbiamo potenza e velocità, dunque vedremo come si evolverà la gara. Sono cautamente ottimista, diciamo così. Per noi dovrebbe essere una buona gara".