Hamilton critica duramente le gomme Pirelli 2021

Lewis Hamilton è stato il più veloce in entrambe le due sessioni di prove libere andate in scena oggi a Sakhir, ad apertura del Gran Premio del Bahrain. Il sette volte campione del mondo però non si è divertito troppo, perché oggi c'era del lavoro da fare in ottica 2021, soprattutto in ottica gomme, ma anche perché non gli piace il setting della sua Mercedes.

"E' stato bello tornare in pista, adoro guidare. Oggi però è stato quasi come una giornata di test, quindi non la mia giornata preferita. Ovviamente, quando si simula la qualifica è sempre divertente, ma oggi non siamo riuscito a fare molti giri così" ha detto Hamilton.

"Non sono particolarmente contento del nostro bilanciamento attuale. Ma penso che probabilmente tutti si trovino in una situazione simile, perché la pista è abbastanza scivolosa e anche le folate di vento sono piuttosto fastidiose" ha aggiunto.

Dopo due gare in cui il problema era generare temperatura sulle gomme, oggi si è tornati alla normalità e quindi bisogna evitare di scaldarle troppo. Per questo Lewis crede che ci sia ancora del lavoro da fare per trovare il bilanciamento giusto della sua W11.

"Questa pista fa lavorare le gomme in maniera completamente diversa rispetto all'ultima gara in Turchia o a Portimao. Qui, invece che fare un giro veloce cercando di mettere della temperatura nelle gomme, si cerca di andare piano nell'out lap per non scaldarle troppo, perché si genera molto calore. Abbiamo sicuramente del lavoro da fare, queste gomme si surriscaldano sempre".

Se c'è una cosa su cui però è stato particolarmente critico sui prototipi delle gomme 2021, nello specifico nella mescola C3, che la Pirelli ha portato qui in Bahrain, per permettere alle squadre di prendere le misure in vista dello sviluppo delle monoposto per il prossimo anno.

Lewis è stato veramente durissimo, lamentandosi di quello che ritiene essere stato un evidente passo indietro rispetto agli pneumatici utilizzati nelle ultime due stagioni.

"Sto facendo del mio meglio per non dire nulla! Purtroppo negli ultimi due anni abbiamo avuto le stesse gomme. Alla fine del 2019 hanno portato delle gomme nuove, come fanno normalmente, ma erano andate un pochino peggio ed è stato deciso di confermare le stesse dello scorso anno" ha detto Hamilton.

"Hanno avuto due anni per sviluppare una gomma migliore e sono arrivati con una che pesa tre chili in più ed è tipo un secondo più lenta al giro. So che per i tifosi non fa alcuna differenza, ma per i piloti è diverso. Se si torna indietro dopo due anni di sviluppo, non so cosa stia succedendo".

"Non mi sono sentito per niente bene ed è una preoccupazione. Voglio dire, se questo è tutto quello che hanno ed è il meglio che possono fare, allora è chiaro che è meglio restare con gli pneumatici attuali" ha concluso.