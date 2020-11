Verstappen: "Soddisfatto, ma possiamo ancora migliorare"

Max Verstappen sembra aver iniziato il weekend col piede giusto. L’olandese, reduce da un deludente GP di Turchia, è arrivato in Bahrain carico per cancellare la delusione dell’Istanbul Park.

Dopo una prima sessione di libere per nulla brillante, complice anche un nuovo pacchetto aerodinamico che non ha rispettato le attese, Max ha ritrovato il feeling con la sua RB16 nel secondo turno quando ha chiuso la sessione con il secondo tempo a sandwich tra le due Mercedes di Hamilton e Bottas.

Il crono di 1’29’’318 è stato ottenuto nelle battute iniziali della sessione con gomme medie ed ha consentito a Verstappen di precedere per appena 18 millesimi la W11 del finlandese.

A fine giornata il pilota della Red Bull ha voluto tracciare un bilancio di questo venerdì dichiarandosi soddisfatto per i progressi visti nelle FP2.

“Nella prima sessione non abbiamo girato molto. Abbiamo voluto provare qualche novità sulla vettura ma non ha funzionato come volevamo. Ho percorso pochi giri. La seconda sessione è andata meglio. Ovviamente ci sono ancora degli aspetti da migliorare, ma in generale si può dire che è stato un venerdì soddisfacente”.

Nonostante il secondo tempo artigliato nel secondo turno di libere per la Red Bull il lavoro non è ancora finito. Verstappen, infatti, non ha ancora trovato un bilanciamento ottimale che gli consenta di essere veloce senza distruggere le gomme.

“Le Mercedes sono chiaramente le vetture più veloci, non credo sia una sorpresa. Noi siamo concentrati nel trovare il miglior bilanciamento sulla vettura. Poi penseremmo alla gara perché la chiave sarà la gestione delle gomme. Sarà davvero una sfida”.

“Ci sono molti aspetti sui quali concentrarsi in vista delle qualifiche, ma ovviamente dobbiamo lavorare anche sulla gara per evitare di essere troppo aggressivi all’avantreno”.

Verstappen, infine, non ha mancato di criticare le gomme sperimentali provate oggi, esprimendo le stesse perplessità manifestate anche dal suo compagno di team.

“E’difficile fare una valutazione dato che non sappiamo che compound abbiamo utilizzato. Ad essere onesti non sono rimasto soddisfatto né in termini di grip che di bilanciamento. Dovremo analizzare i dati e parlarne con Pirelli”.