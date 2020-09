Hamilton su Vettel: "Sono contento per Seb"

La scelta fatta da Sebastian Vettel, di puntare sull’Aston Martin, è stata giudicata positivamente da Lewis Hamilton. Il campione del Mondo ha confermato oggi di aver sentito i rumors sulla possibilità di un accordo Vette-Aston Martin da tempo, giudicando subito come ideale questa possibilità per entrambe le parti.

“Onestamente ho subito pensato che fosse la direzione ideale in cui Sebastian sarebbe dovuto andare – ha spiegato Hamilton - ed ho pensato che sarebbe successo. Quando oggi ho appreso l’ufficialità dell’accordo mi ha fatto molto piacere, è una squadra con una nuova proprietà che ha già fatto un enorme passo avanti nelle sue prestazioni e credo abbia tutto per continuare a crescere".

"Personalmente, e forse sono di parte, credo che l'esperienza conti moltissimo, e credo che essersi assicurato un pilota come Seb sia stata una grande mossa da parte della squadra”.

Hamilton ha poi sottolineato come il momento negativo di Vettel non intacca quanto di buono ha fatto né il suo valore:

“Ha avuto un momento difficile alla Ferrari, ma parliamo di un pilota quattro volte campione del mondo, e sono certo che potrà guidare la squadra in una direzione sempre migliore in termini di sviluppo della vettura”.

Lewis ha anche speso parole su Perez, che si trova ora in una situazione difficile con un grande punto interrogativo sul suo futuro. “Sergio è un grande pilota – ha ribadito Lewis – e sono sicuro che avrà altre opzioni. È ciò che spero e che gli auguro”.