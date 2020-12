Grosjean: "Devo sapere se sono in grado di tornare in macchina"

Romain Grosjean ha spiegato che la sua mano sinistra sarà la chiave per capire se sarà in grado di tornare al volante della sua Haas nel GP di Abu Dhabi o meno.

Dopo essere stato dimesso stamattina dall'ospedale in Bahrain, Grosjean ha detto che nei prossimi giorni la sua attenzione sarà rivolta a fare tutto il possibile per aiutare la guarigione delle ustioni rimediate alle mani nel terribile incidente di domenica scorsa.

Ma ha aggiunto che sarà il gonfiore della mano sinistra a decidere se potrà tornare per disputare un ultimo GP con la Haas.

"Se la prossima settimana la mia mano sinistra non funzionerà a dovere e non sarò in grado di fare tutto quello che devo fare, non correrò il rischio di guidare", ha detto Grosjean ai media francesi. "Ma cerco di riposare il più possibile e di seguire le raccomandazioni dei medici per fare in modo che guarisca".

"Prima di tutto, si deve sgonfiare, perché al momento è molto gonfia. Potrebbe esserci stato un impatto sul legamento del pollice durante l'incidente".

Grosjean ha spiegato che è stato il lato sinistro del suo corpo a subire l'impatto contro le barriere.

"Tutto il lato sinistro è stato colpito", ha detto. "La mia caviglia sinistra si è slogata, ho preso una botta al ginocchio sinistro, inoltre ho dei lividi sulla spalla sinistra, sulla natica sinistra e sull'avambraccio sinistro".

"Credo che neanche il mio pollice sinistro sia stato risparmiato. Non solo questa mano è stata ustionata più gravemente, ma il mio pollice è lievemente slogato".

"Ho la forza e posso muoverlo. Posso chiudere il pugno. Tuttavia, non riesco ancora a toccare il mignolo. Normalmente ci riuscirei, ma ora no perché è infiammato e c'è anche una grossa fasciatura".

Grosjean si è slogato anche la caviglia sinistra mentre cercava di uscire dalla vettura, con la sua scarpa che è rimasta intrappolata dietro al pedale dei freni e si è sfilata mentre saltava fuori dall'abitacolo.

"In realtà non molto", ha detto. "Ci abbiamo solo messo del ghiaccio. E' già migliorata in due giorni, quindi prossima settimana non sarà un problema, ne sono sicuro. Non sono affatto preoccupato per la gamba sinistra. L'unico vero dubbio è la mano sinistra: dovrò conviverci ancora per qualche anno, quindi non devo rovinarla!".

"Oggi, poco prima di pranzo, sono riuscito a camminare con il piede sinistro senza dolore", ha detto. "E' un altro piccolo passo nella direzione giusta. La mano sinistra, però, non ha un bell'aspetto. Il dolore è abbastanza gestibile, perché prendo il paracetamolo e niente di più forte".

Grosjean ha rivelato di aver telefonato a sua moglie appena uscito dall'ospedale, per dirle che sarebbe andato ad Abu Dhabi e non avrebbe fatto subito ritorno a casa.

"La prima telefonata è stata a Marion, era ancora con mio padre e i bambini, e gliel'ho detto: 'Vado ad Abu Dhabi. Mi dispiace per te, ma ne ho bisogno per me stesso'".

"Ho bisogno di sapere se sono in grado di tornare in macchina. Cosa proverò, come andrò e se sono ancora in grado di farlo".