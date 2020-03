GP Canada: "Due o tre settimane per decidere"

Dopo la conferma di questa settimana del rinvio del Gran Premio d'Azerbaijan, il Canada è diventato il round di apertura del Mondiale di Formula 1 2020.

Sebbene non sia una struttura completamente permanente, Montreal ha un po' più di tempo per prendere una decisione finale rispetto a Baku, dove gli organizzatori hanno bisogno di tre mesi per completare i lavori di allestimento del tracciato cittadino.

"Come potete immaginare, siamo in discussione quasi ogni giorno o massimo ogni due con la Formula 1" ha detto Dumontier a Motorsport.com. "Siamo anche in discussione con le autorità locali, la città e il governo".

"La gara è ancora in calendario come previsto, il 14 giugno. Siamo ottimisti, ma dobbiamo essere anche realisti. Abbiamo ancora qualche settimana, direi due o tre, prima di iniziare ad allestire le tribune e preparare il circuito".

"Se dobbiamo prendere una decisione riguardo al rinvio dell'evento, sarà una decisione comune tra me e la Formula 1, penso dopo il fine settimana di Pasqua".

Dumontier afferma che in base alle attuali linee guida locali non è possibile svolgere alcun lavoro presso la struttura.

"Ieri qui in Quebec il Primo Ministro ha chiesto a tutte le attività non essenziali di chiudere fino al 13 aprile".

"Quindi attualmente non abbiamo potuto lavorare sulla pista. Il mio team, che organizza la gara, ha lavorato da casa per l'ultima settimana o dieci giorni".

"Abbiamo ancora due o tre settimane davanti a noi prima di prendere la decisione. Speriamo di poter fare la gara nella data originale, diventando la prima gara della stagione. Ma, allo stesso tempo, sto lavorando a diversi scenari per rimandare l'evento".

C'è una certa flessibilità circa la possibilità di correre la gara più avanti nella stagione, ma a causa del duro inverno canadese dovrebbe essere sicuramente prima del GP degli Stati Uniti del 25 ottobre.

Il primo evento a Montreal, nel 1978, è stato disputato l'8 ottobre, mentre per i tre anni successivi si svolse l'ultima domenica di settembre, prima di essere spostato nel mese di giugno.

"Finora non abbiamo nessuna data, ma per noi diciamo che, dopo metà ottobre, è impossibile correre la gara".

Sebbene la gara di Montreal sia fortemente sostenuta da fondi pubblici, Dumontier insiste sul fatto che il loro coinvolgimento non avrà alcun impatto sulla decisione.

"Siamo una società privata che gestisce l'evento. Abbiamo un di supporto da finanziamenti privati, ma non nell'organizzazione stessa. Siamo in contatto con loro e quando prenderemo una decisione, saranno allineati con noi".

Per quanto riguarda la prospettiva di perdere completamente la gara, ha aggiunto: "Sarebbe un peccato non organizzare l'evento. Posso capire che la F1 deve guardare alla situazione generale in tutto il mondo, ma se dovesse succedere, lavoreremo in chiave 2021".

"Come ho detto, siamo ottimisti, ma allo stesso tempo dobbiamo essere realisti e lucidi. Dobbiamo valutare la situazione quasi ogni ora, ma abbiamo ancora due o tre settimane per decidere".

"Se dobbiamo rimandare l'evento, lo faremo, perché se lo organizzeremo, dobbiamo farlo in un ambiente sicuro per guidatori, spettatori, lavoratori e tutti".

Video correlati