Ferrari: Vettel farà esordire la SF1000 nel Test 1 di Barcellona

Nella giornata di oggi, dedicata in particolar modo alla presentazione della Mercedes W11 di Hamilton e Bottas, la Ferrari ha sorpreso tutti annunciando la propria line up piloti per il primo test invernale 2020 che si terrà dal 19 al 21 febbraio sul tracciato catalano del Montmelo.

Il primo pilota a far scendere in pista a Barcellona la SF1000 sarà Sebastian Vettel. Il tedesco avrà a disposizione l'intera prima giornata per sgrossare la nuova arma di Maranello.

Nella seconda giornata, il 20 febbraio, di mattina al volante della SF1000 esordirà Charles Leclerc. Il monegasco farà poi spazio ancora a Vettel nel pomeriggio, con il tedesco che chiuderà la propria prima sessione di prove proprio in quell'occasione.

Il 21 febbraio, ultima giornata dei Test 1 di Barcellona, sarà Charles Leclerc a poter sfruttare per intero le 8 ore di prove.

Ferrari ha fatto sapere che la scelta piloti per il Test 2, ovvero l'ultimo prima dell'avvio del Mondiale 2020, sarà presa dopo la prima sessione di prove, alla luce dei dati raccolti. Solo allora deciderà il programma piloti per il test previsto dal 26 al 28 febbraio.