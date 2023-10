F1 | Ferrari, Sainz strizza l'occhio: "Pronto a dare il meglio"

Cinque gare per puntare all’obiettivo diventato il principale della stagione 2023, ovvero la piazza d’onore nella classifica Costruttori. La Ferrari al momento occupa la terza posizione a ventotto punti dalla Mercedes, dopo aver ceduto otto lunghezze al termine del weekend in Qatar.

Hamilton e Russell in questo fine settimana potranno contare su un fondo modificato, ma non ci sarà tempo per valutarlo nei consueti long-run del venerdì essendo quello di Austin un weekend sprint.

“Sarà cruciale partire con una buona base di setup" ha commentato Leclerc, e d’altronde gli ingegneri saranno chiamati a scegliere il setup dopo i soli sessanta minuti di prove libere.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

La Ferrari è focalizzata sulla Mercedes, e non potrebbe essere altrimenti, ma un occhio interessato è anche dedicato all’andamento della McLaren, al momento staccata di 79 punti dalla Scuderia. Il bilancio parziale delle ultime tre gare è di 104 a 70 a favore delle monoposto papaya, ma Carlos Sainz non sembra preoccupato più di tanto.

“Credo che se non arriveranno ritiri l’obiettivo sia alla nostra portata – ha commentato Sainz – anche se ciò non vuol dire che finiremo davanti alla McLaren nella maggior parte delle gare che mancano al termine della stagione".

"Oggi sono gli unici che possono dare fastidio alla Red Bull, ma serve la conferma della pista, visto che abbiamo assistito a repentini cali di performance”.

Per Sainz le ultime cinque gare rappresenteranno una buona opportunità per difendersi da Leclerc e Norris nella classifica del mondiale piloti, ma per Carlos c’è anche altro, visto che si avvicina sempre più la data nella quale inizieranno i colloqui che porteranno alla firma del rinnovo con la Scuderia.

“Ho sempre detto che sono felice dove mi trovo ora – ha ribadito lo spagnolo – e se io sono contento del lavoro che faccio allora so che potrò dare il meglio di me stesso”.