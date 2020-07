Ferrari: filming day a Silverstone tra i due GP

I team di Formula 1 sono già arrivati sul circuito di Silverstone, dove resteranno per due settimane. Tra la prima e la seconda gara in programma sul tracciato inglese, la Ferrari scenderà in pista per il suo secondo filming-day stagionale, programmato mercoledì 5 luglio.

Ufficialmente la Scuderia sfrutterà i cento chilometri concessi dal regolamento sportivo (con gomme Pirelli demo) per realizzare riprese televisive e fotografiche che vengono abitualmente utilizzate per le attività di marketing, ma ormai da molti anni le squadre sfruttano i filming-day anche per prove di shake-down (come avviene solitamente a Barcellona prima dell’inizio dei test pre-campionato) di nuove componenti tecniche.

La giornata di Silverstone sarà probabilmente un’opportunità non solo per attività di marketing, ma anche per gli ingegneri del Cavallino, anche se al momento c’è assoluto riserbo sulle novità che potrebbero essere portate in pista.

Se a Maranello sarà deciso di modificare elementi strutturali della SF1000, non è da escludere che la Ferrari debba far ricorso ai due "gettoni" concessi dal regolamento per modificare le parti congelate alla vigilia del primo weekend stagionale.

Il sospetto nasce proprio dalla scelta di provare su una pista che ospita già due gare, quindi con ampia disponibilità di tempo per il lavoro ordinario. Ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti, l’interesse sarà puntato sull’eventuale esordio in pista di componenti inedite.