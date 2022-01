F1 | Wolff: "Dalla FIA mi aspetto azioni, non solo parole!"

“Non credo che ce le faremo mai, soprattutto Lewis”. La risposta di Toto Wolff segue ad una domanda posta in merito alle possibilità di archiviare la delusione per il mondiale 2021 sfumato dalle mani di Hamilton.

La ferita è ancora aperta, dalla notte di Yas Marina è passato poco più di un mese, ma è anche vero che tra poco più di un mese la Formula 1 sarà nuovamente in pista nei test di Barcellona.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Il silenzio seguito alla domenica di Abu Dhabi non sembra aver rimarginato molto la delusione di Wolff, e la conferma è arrivata dalle parole raccolte in un’intervista riportata dalla testata tedesca AMuS.

“Lewis, io e tutta la squadra siamo disillusi – ha confermato Wolff - amiamo questo sport perché è sempre stato molto chiaro, il cronometro non mente mai. Ma se rompiamo il principio fondamentale dell'equità e il cronometro diventa non più rilevante, allora i dubbi si fanno strada, e pensi a tutto il lavoro e a tutti i sacrifici che sono stati fatti, che di fatto ti sono stati portati via. Ci vorrà molto tempo per digerire questa vicenda, non credo che ce la faremo mai, specialmente Lewis, ma almeno insieme alla FIA possiamo provare a fare meglio in futuro”.

Wolff lancia messaggi chiari all’indirizzo della Federazione Internazionale, e lo sottolinea in più punti: “Mi aspetto azioni, non solo parole. Siamo uno sport, non possiamo fare freestyle, ci sono delle regole. Prima dell'inizio della nuova stagione deve essere fatta chiarezza, in modo che ogni pilota, ogni squadra ed ogni tifoso sappia cosa è permesso e cosa no. Siamo una forma di intrattenimento, ma nessuna decisione a favore dello spettacolo dovrebbe infrangere le regole”.

Problemi al motore per la prima volta

La volata per il mondiale contro la Red Bull e Verstappen vista a posteriori ha confermato una grande capacità di reazione della Mercedes, un aspetto che al di là della delusione di Abu Dhabi emerge dalle parole di Wolff.

“L’aspetto positivo è stato il modo in cui siamo riusciti a recuperare terreno, visto che dopo la squalifica in Brasile ho pensato che il campionato piloti era di fatto perso. Ad Austin non abbiamo capito alcuni aspetti legati alla gestione della monoposto che, una volta compresi, ci hanno permesso un notevole passo avanti: il nostro assetto da quel momento è stato migliore e avevamo meno usura delle gomme. Ciò si è riflesso anche nei risultati della gara".

"Il motore? Non abbiamo perso il Mondiale per colpa della power unit, anche se è vero che abbiamo avuto problemi per la prima volta in otto anni. All'inizio questo aspetto riguardava solo un componente legato ad una partita che ha avuto problemi in fase di produzione, poi è emersa un'epidemia ed i motori hanno perso potenza”.

Le F1 2022 saranno molto simili

Sul fronte 2022 Wolff non teme più di tanto la possibilità che una squadra possa aver interpretato meglio le nuove regole tecniche partendo così con un buon vantaggio sugli avversari...

“Se qualcuno trova una scappatoia e prende il largo, la concorrenza andrà subito in quella direzione. Mi aspetto di vedere monoposto simili tra loro, più di quanto si creda, ci potrà essere qualche differenza in questa stagione, ma alla fine la situazione sarà equilibrata ed allineata. Non ci sarà più una squadra che sarà un secondo davanti a tutti, il budget cap non credo lo renda possibile”.

E a proposito di budget cap, Wolff non sembra schierato tra chi non gradisce le limitazioni di spesa introdotte dalla FIA ad inizio 2021:

“Ovviamente le squadre che avevano a disposizione i budget maggiori non sono state particolarmente contente di perdere questo vantaggio, ma credo la situazione fosse in un certo senso degenerata a causa di una corsa agli armamenti tra Red Bull, Ferrari e noi. Ora tutto è più equilibrato, credo che ci siano cinque o sei squadre che possono realisticamente pensare di poter vincere in futuro, e questo fa bene allo sport, non è sempre la stessa squadra a vincere il Super Bowl”.

Monoposto Mercedes F1 2022 Photo by: Mercedes AMG