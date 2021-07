Verstappen castiga Hamilton e va in pole dopo la Sprint Qualifying

La pole position del GP di Gran Bretagna non è di Lewis Hamilton, il pilota più veloce dopo le qualifiche di ieri. Alla posizione del palo domani ci sarà Max Verstappen che si è aggiudicato la prima Sprint Qualifying, la gara di 17 giri, che è stata introdotta per la prima volta nella storia della F1 che gli vale l'ottava pole position della carriera.

L'olandese è riuscito a sorprendere Hamilton al via perché l'inglese ha avuto un avvio timido: avrebbe potuto attaccarlo anche Valtteri Bottas che era scattato con le gomme soft, ma il finlandese ha rispettato lo sfidante per il mondiale e si è accodato sebbene avesse una velocità maggiore.

L'epta-campione nel primo giro ci ha provato a riprendersi la testa della corsa, ma Verstappen gli ha fatto capire che oggi non c'era trippa per gatti. Al Re Nero è rimasto il giro più veloce ottenuto all'ultimo giro in 1'29"937 che non vale nulla, mentre Max ha guadagnato un punto nella classifica mondiale piloti sommando i tre punti concessi al vincitore, per cui ha 33 punti di vantaggio.

La SQ ha dimostrato che la Mercedes può avere il passo per tenere nel mirino la Red Bull: Verstappen è scattato al via con il disco anteriore sinistro in fiamme per un surriscaldamento e poi ha dovuto fare i conti con un inizio di blister sull'anteriore destra, ma Max non ha ridotto il passo, convinto di avere in mano il risultato.

La prima Sprint Qualifying non ha entusiasmato: davanti le posizioni che sono state acquisite al primo giro sono rimaste quelle del traguardo. Quattro piloti hanno deciso di partire con le soft: Valtteri Bottas ha concluso terzo riaccodandosi al compagno di squadra per non creare problemi al leader della Stella e poi ha fatto da scudiero a Lewis.

Il finlandese ha mantenuto la terza posizione davanti a Charles Leclerc che ha effettuato una prova molto consistente con la Ferrari: il monegasco ha confermato che la Rossa può lottare per mantenere la posizione davanti alle due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Le due monoposto di Woking hanno avuto il loro da fare con Fernando Alonso autore di una partenza strepitosa dall'11esima posizione: lo spagnolo è risalito fino al quinto posto con le soft e poi ha dovuto difendersi dal ritorno da chi lo seguiva. L'asturiano, quando era in difficoltà con le gomme ha inziiato a fare delle bisce in rettilineo meritandosi un richiamo dalla direzione gara.

Alonso ha concluso settimo con l'Alpine, chiudendo un Sebastian Vettel che ha cercato di attaccarlo nel finale con l'Aston Martin. Ottima la prestazione di Lando Norris che porta la Williams al nono posto: l'inglese ha macchiato la sua prestazione rifilando una ruotata a Carlos Sainz. Lo spagnolo è finito al 17esimo posto ed è riuscito a risalire fino all'11esima piazza tenendo un ritmo molto interessante. Carlos ci ha rimesso altre due posizioni, quando sperava di risalire la china con la SF21, certamente migliore del previsto.

La top ten è chiusa da Esteban Ocon: anche il francese è scattato con le soft, ma non è riuscito a fare le faville di Alonso. Positiva anche la rimonta di Kimi Raikkonen che da 17esimo si è classificato 13esimo con l'Alfa Romeo.

Nelle prime posizioi manca Sergio Perez: il messicano è uscito di pista a Chapel nel giro 6: ha evitato di toccare le barriere ed è ripartito 18esimo. Stava rimontando quando la squadra gli ha ordinato il ritiro all'ultimo giro: i meccanici potranno lavorare liberamente sulla vettura senza i vincoli del parco chiuso.

Nelle prime battute abbiamo assistito all'ennesimo contatto di Nikita Mazepin che è finito addosso a Mick Schumacher e poi è scivolato in coda al gruppo.