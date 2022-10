F1 | Suzuka, Libere 2: Russell sull'acqua esalta la Mercedes

Carica lettore audio

La Mercedes delusa da Singapore non rinuncia all'idea di chiudere la stagione con un successo della W13: George Russell con le gomme intermedie è arrivato a un tempo di 1'41"935, facendo meglio di Lewis Hamilton secondo classificato a 235 millesimi dal più giovane compagno di squadra. Il team di Brackley ha girato a lungo con entrambi i piloti per raccogliere utili informazioni in vista della gara di domenica che sarà bagnata, mentre le qualifiche di domani saranno asciutte.

Il turno è stato allungato a 90 minuti perché era previsto che tutti i piloti dedicassero mezz'ora all'analisi e allo sviluppo degli pneumatici Pirelli 2023 slick, ma la pioggia ha fatto abortire il programma che verrà realizzato in Messico.

Le frecce d'argento sembrano adattarsi alle difficili caratteristiche di Suzuka nelle condizioni di pista bagnata, perché le W13 sono state davanti alle due Red Bull che sono considerate le grandi favorite in Giappone: Max Verstappen è terzo a 851 millesimi da Russell. L'olandese si è lamentato molto del surriscaldamento delle anteriori, sebbene i tempi non siano mai arrivati al cross over per passare alle slick, visto che il fondo è rimasto fradicio d'acqua e non si è mai asciugata nemmeno la traccia in traiettoria. Max non ha usato un secondo treno che la Mercedes ha voluto montare sulla W13.

Sergio Perez conferma la buona forma con un distacco dal capitano di appena 48 millesimi: i due piloti di Milton Keynes hanno lavorato sodo anche con i serbatoi pieni per valutare il comportamento della RB18 per la gara.

Kevin Magnussen ha stupito portando la Haas in quinta posizione assoluta: il danese con 1'43"187 si è infilato davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Il piazzamento del nordico rendere ancora più crudele il fatto che Mick Schumacher abbia dovuto saltare il turno dopo il botto a fine prima sessione con la Haas.

Il tedesco stava rientrando ai box dopo la prova di partenza e si è schiantato contro le barriere alla fine dello snake: i danni sono maggiori del previsto e la squadra ha deciso la sostituzione del telaio perché una sospensione ha sfondato il telaio. Mick, debs a Suzuka aveva bisogno di girare, e invece è rimasto a piedi, nel disappunto del team gestito da Gunther Steiner.

La Ferrari è sesta con Carlos Sainz che ha completato anche una buona simulazione di gara: lo spagnolo ha usato un'ala più scarica rispetto alla mattinata per avere più efficienza aerodinamica. Non ha brillato Charles Leclerc: il monegasco si è molto lamentato della mancanza di feeling con l'anteriore e non è riuscito a evitare un lungo nella sabbia. L'11esimo tempo finale a un secondo da Sainz testimonia le difficoltà: il team ha preferito fermare la F1-75 per effettuare tutti i controlli del caso, per cui il principino ha fatto anche poca strada.

Le indicazioni del nuovo fondo sono sembrate incoraggianti e la soluzione dovrebbe essere confermata per il resto del weekend.

Le Alpine sono settima e nona con Fernando Alonso (che aveva prevalso nel primo turno) e esteban Ocon. In mezzo alle A522 c'è Valtteri Bottas che ha portato al debutto una nuova ala anteriore.

Bene anche Guanyu Zhou che ha chiuso la top 10. In evidenza le due Williams con Nicholas Latifi, 12esimo, insolitamente davanti ad Alexander Albon. Yuki Tsunoda è 14esimo con l'AlphaTauri, mentre Pierre Gasly è stato l'ultimo con un tempo, 19esimo. deludenti le McLaren con Lando Norris di un paio di decimi davanti a Daniel Ricciardo che ha chiuso il suo programma di lavoro in anticipo per un problema meccanico non risolto.

Ci si aspettava di più dall'Aston Martin: Sebastian Vettel 15esimo e Lance Stroll 18esimo dimostrano che la AMR22 non sembra adattarsi al bagnato.